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吹口琴和寫作文

阿馬

不覺退休四、五年了，日子很平淡，但有兩件事，充實了我的生活。

退休後，我常在老人中心參加口琴班的活動。一群愛好口琴的老人，聚在這兒，練練琴藝，吹吹些中外名曲，參加些小型的文藝演出，大夥琴技有差異，快樂都相同。

我少年時即接觸到口琴，後來插隊到偏遠的山村，吹吹隨身攜帶的口琴，多少也撫慰了孤寂愁苦的心情。可後來讀書、工作、成家，口琴卻停了二、三十年，直到退休才又拾起。

小時和插隊那會兒都吹得是同一把C調的口琴，沒錢多買；到了老人中心，一開始還吹那支老琴，年分久，沒幾天就吹壞了。看看一起吹琴的學員，操著A、B、C不同調的口琴，什麼調的歌都能吹，我也急忙添置了幾把新口琴。

而我添置口琴，竟得益於退休後的另一件事。

讀小學時，我很喜歡作文課。來美國後，做工之餘，也曾投過幾篇稿於這兒的華文大報，居然也刊出過幾篇。也許忙，也許疏懶，沒寫多幾篇。

退休後，閒暇時多，吹琴之餘，一兩周內不動筆寫寫心裡似有欠缺。我五○年代生，聽說過抗美援朝，初懂反右，餓過五九六一，歷過文革，上過山，赴過高考，教過書，又來美。於是乎就用小學生作文之能事寫平生瑣事，每月都寫兩三篇，每篇作文都不長，千餘字而已，投於本地的華文大報，竟也僥倖，蒙報刊編輯寬容，多有登出。

作文見報之時，寫者我自是歡欣鼓舞，一如小時寫作文得老師優秀評語之高興。還有高興的事，每篇刊出的作文，報社居然還有稿費，這比小學時寫作文強多了。不過我這人不會打麻將，不抽菸，最多喝點啤酒，退休金也夠用，這稿費作什麼用？我就用寫作文賺得的稿費買口琴，以此鼓勵鼓勵自已。

一把普通的口琴二、三十美元，大約是我兩篇作文的稿費，比較好點的一把就要五、六十美元，就要花掉我用近兩個月的時間來攢。我曾買過一把德製半音價口琴，兩百多元夠我用兩三個季度的時日一刀刀砍下。

鬧新冠疫情的這兩年多，宅在家中時日長，專心於吹琴、寫作文的時間多了不少。吹琴練了幾首新曲，月份牌就翻過一張；作文寫過三四五篇後，就添了一口新琴。

余性愚鈍，練一首新曲，大約得一個多星期才能從熟悉到會加些伴奏順暢吹出，看看練過吹過的歌曲有百首之餘吧，自詡琴藝有所增進。寫篇作文，從醞釀、落筆、修改到定稿投出，也得費一兩周時間，而作文換來的新口琴也有十幾把了。常把作文原稿與報上刊文對照，從中體察編輯修改拙文的良苦用心，多有裨益，後來作文因之少犯許多錯誤。寫稿吹琴，樂於其間。

疫情也許即逝，虎年已來臨，再多寫幾篇作文，多添幾把口琴吧。

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