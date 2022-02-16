全球疫情 歷經兩年多，何時能看到終點，成為公司裡最常談到的話題。疫情剛開始時，大部分人並不太重視，直到各國傳出重大災情，美國嚴陣以待後，大家才警覺到事態嚴重。

那時候，每當有人確診，公司就全員在家上班，等過一段時間，再回辦公室上班。然而這就像是噴水池裡的水流循環系統，過些時候，又有人確診，全員又再重複相同的流程。太太問我，公司為什麼不能就乾脆一點，在家上班到疫情結束，我也是莫可奈何。

疫情期間，公司業務推廣得很慢，工作進度也是，相對地，財務狀況就吃緊，兩年來，公司陸陸續續辭退了很多人。在這樣的內外緊張之下，幾個月前，台灣家人傳來父親罹口腔癌的消息，我雖然心急，但實在是走不開。台灣有兩個哥哥和一個妹妹，我想，有他們在，我可以稍微安心些。

父親的手術順利，讓我心裡平息很多，意想不到的是，父親在打完疫苗後，病情急轉直下，住到了安寧病房，我連忙跟公司請假，要回台探望父親，老闆和公司同事都很體諒，在全球疫情緊張之下碰到這種事真的很傷神。

我原本以為就像以前回台灣一樣，買張機票就飛回去了，實情是從找防疫旅館 開始就是一連串的燒腦過程，旅館不好訂，房型、價錢都還好，最難的是要能找到符合我回台日期的旅館。太太千叮嚀萬交代，一定要有陽台的，再不然也要有窗戶的，否則他怕我沒被疫情打倒，就先被憂鬱症撂倒。

太太和我分頭尋找，終於在電腦大海裡撈針般地尋覓到合適的防疫旅館，我連忙下訂，深怕一錯過就被別人搶先了。有了旅館確認信我才能買機票，接下來就是與時間競賽，包括檢測事項，連環相扣，缺一個環節就上不了機。

誰知還沒等到我回台灣，傳來父親過世的消息。我的心像是被炸開了一般的痛，囿於疫情、公司，我無法及時回去探望父親，是我為人子的不孝，奈何！

我仍如期回台參加父親的告別式，告訴他，我回來了。飛機抵達台灣機場，又是一陣忙亂，我像個木頭人一般，任由機場人員幫我辦理所有諸如設定手機聯絡事項等等手續，恍恍惚惚間搭上防疫計程車，抵達防疫旅館時已是將近半夜了。想像不到的是，在防疫旅館的十四天，是過去這些時日來最放鬆的時候，我終於能鬆一口氣。

解隔離後，我面對的是一連串的挫折。父親的告別式後，手足間為了遺產相爭不下，我沒想到這種連續劇情節會發生在我親愛的家。母親不知是否因為父親過世衝擊太大，這時候阿茲海默症症狀全開，她不認識我，但會叮囑我多穿衣服，因為美國很冷；她晚上還會鬧情緒要吃、要出去，哄著讓她安靜之餘，我真的很難接受母親成為了比小孩脾氣還拗的人。

面對著這種種內外交攻的亂象，一時之間覺得彷彿做夢一般不真實。世界亂了，人心亂了，我舊時印象裡的手足之情也亂了。

回美國的飛機上，我的心慢慢平靜下來，也慢慢地接受這一切的變化。人力薄弱，人心危脆，有很多事都不是「想當然」所能給的答案。海關人員問我這一次回台灣的原因，我說，回去奔喪，他馬上蓋了入關章，還安慰了我一番。開機上班後，公司同仁紛紛傳來慰問的話語。

天涯若比鄰，剎那間，我意識到人心仍然是良善的，只是因為一時的錯亂，讓人心失去了方向，等回復到了正常軌道，我相信那份良善還是會回來的。

我繼續在家上班，疫情紛紛擾擾，我非常感恩能有安定的工作，穩定的收入，太太孩子一家人和樂相聚，這是多麼平安、健康、快樂的祝福。