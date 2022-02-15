我是那種渾身上下找不出一個藝術細胞的人，但很有幸因為孩子們的各種才藝課，而結識了一些真正的藝術家，讓我得以一窺藝術家的境界。

先說孩子們的大提琴老師戴蒙。雖說是老師，但看上去更像他們的大哥哥，才二十幾歲的年輕人，笑起來還難掩孩子氣。他本要加入一個古典樂團，但最後居然決定去輔導洛杉磯男子監獄的受刑人，和市中心露宿街頭的流浪漢。我們聽了咋舌：為什麼放著高雅舒適的工作不去，而去和三教九流、甚至不乏暴力和異味的人打交道？他卻認真地說，破碎的生活往往來自破碎的家庭和破碎的心靈，他希望用音樂去關懷最需要幫助的人，何況在獄中演奏時他獲得的救贖，更勝過他能給那些受刑人的幫助。

有一次孩子們七嘴八舌、爭先恐後地跟我說：「媽媽，媽媽，妳知道今天老師說什麼嗎？他說他太幸運了，因為他昨天出車禍 了……。」我打斷他們說：「什麼，車禍？他沒受傷，所以才說自己很幸運嗎？」孩子們說：「才不是呢！老師說，還好對方的車撞到了他坐的那邊，沒有撞到他放琴的那邊。如果把他的寶貝琴撞壞了，他要怎麼活下去？所以他說自己太幸運了。」我聽了苦笑，這真是一個痴人啊！

再說小孩的美術老師麥克，他五、六十歲了，單身一人，九年多來每個周五來教畫畫時，永遠穿著同一件咖啡 色的皮夾克和一條洗得發白的牛仔褲，上面都沾滿了斑駁的顏料。有一天我終於忍不住開玩笑地問：「這就是中央情報局發給你做便衣工作的制服嗎？」他笑了，解釋說，星期五晚上回到家，一周屬於他的時間才開始，他周末閉門不出，專心畫畫，盡情享受創作的快樂，所以他每次周五出門時，早早就換好了畫畫穿的工作服。

話說當初為小孩挑選家庭美術老師時，我約麥克在一家咖啡店先見個面，那天我遲到了十分鐘匆匆走進咖啡店時，只見角落裡坐著個人正在餐巾紙上畫畫，當然那個人就是麥克，仔細一看，他畫的是周圍坐著的其他客人，有人托腮沉思、有人拿著書看得入神，還有一對情侶側頭相視微笑，眼神裡有滿滿的柔情。每張素描雖然都只有寥寥數筆，但是人物的表情和特徵躍然紙上、惟妙惟肖，至今我還珍藏著這些餐巾紙上的肖像畫。

以前常聽說藝術家們不食人間煙火，在麥克身上我真是領教了。有次我一開門就看到他臉漲得通紅嚷嚷道：「妳知道嗎？我們家附近竟然要開一家沃爾瑪 了！妳能相信嗎？」我小心翼翼地問：「你是不高興大型連鎖店進駐你的社區嗎？」「哦，才不是呢！」他嚷得更大聲：「我還從來沒有進去一家沃爾瑪過呢，這下我終於可以去看看沃爾瑪是長什麼樣子的了。」

又有一次我很高興地告訴他，有些藝術家把作品放在網上標售，他也不妨試試看，他聽了嘆一口氣說：「我做不到。」問他為什麼，他說：「妳想，我畫的很多東西我自己都不滿意，怎麼還好意思要別人花錢來買？」我不肯放棄，又問：「那總也有些你滿意的作品可以賣呀！」他叫了起來，說：「天哪，我喜歡的作品，那些畫就是我的性命，是我的孩子，我怎麼可以拿我的孩子去換錢呢？」看著我失望的表情，他安慰我說：「再說，我要了錢做什麼呢？我不知道要怎麼花錢，也沒有時間去花錢啊。」我真的是被打敗了。

我這個常常在求田問舍、為五斗米折腰的凡人，可能永遠都不會了解藝術家的境界，但我感到很幸運，在我們的生活裡有這些可愛的藝術家。