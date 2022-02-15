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雪中賞花

久彌

山裡的冬天，樹都光禿禿，地上蓋滿黃葉，是頗枯寂的，好在我種的梅花、茶花、榲桲會在這荒寒時節開花，慰我寂寥。

南方下雪的時候不多，下雪是件令人驚喜的事。昨夜又忽然下雪了，今晨急急嚥下早餐，匆匆趕到林裡，不是為踏雪尋梅，因今年梅花開得早，已謝了。我一直想能看到並拍到雪梅，可多年來它們總是陰錯陽差，湊不到一起，今年又是這樣，只能徒呼負負。

可是茶花還開得好，尤其我紅色單瓣的鄉情山茶花。

忘卻在冷峭的山風裡，握著照相機，手指凍得痛，踩著雪，我繞著它們一圈又一圈地盡情欣賞拍照，它被雪染襯得花更紅葉更綠，比平日更鮮明有精神。

難怪古人要畫「山茶染雪」，而想到這古畫題，就頗為興奮。這早年只在古畫中才見得到的景象，而今身臨其境，想像著古人，必也是在雪中遊園，看到這樣紅白相映、帶雪的茶花，驚豔之餘，才把它畫出來的；而我竟進入和古人同樣佳境，難免不自作多情，似有和古人一同品花，握手言歡的欣喜感覺。

榲桲，是一種北溫帶的灌木，在美國是很普遍的庭園植物，也有人稱它為刺梅或貼幹海棠，但在古人詩畫中不常見。它的花形和大小介於梅花和桃花之間，顏色也有深紅、桃紅、橘紅和白多種，蠻容易和桃梅混淆，但它開花比梅花稍晚，又比桃花早，倒是正好趕上了這場雪，我就拍它，也彌補了一些我沒有拍到雪梅的遺憾。

它嬌嫩的花，好像戴了雪帽的小女孩，白晶瑩下嫩紅的小臉，一副楚楚動人的樣子，充滿了清新的春天氣息。我端詳著它，不禁覺得春天還會遠嗎？

良辰美景要及時把握，這是一場冬日山林難得的雪後花前，視覺和心靈饗宴。縱然山風冷峭，用相機戴手套不方便，凍得手指麻痛，但心中卻充滿歡欣。我在林中不自覺地，也盤桓到近午才回屋內。

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