無論在家裡、旅館都裝有警報器，當火警發生時警鈴大作，以提醒住戶能及時逃生。我住在加州 矽谷，上星期用四百九十八元換了一個警報器。你沒看錯，是美金不是台幣。

早在一年半前，我就超前部署，家裡的每一個警報器，無論位置高低，只要有梯子，我都能順利更換電池，唯獨這一個，因為位居樓梯的正上方，無論用正常或長短腳的梯子，都有一定的難度，非常容易重心不穩而從三樓跌落一樓。

在尋找技工時，因深怕自己描述得不清楚，於是用手機 拍好影片，前往實體店面找尋技工，然而我得到的答案卻讓人失望，兩家店都說如果當初建商把這警報器往裡移個兩吋，就不會如此之困難了。

打了幾通電話詢價結果後，有家廠商願意以兩百一十元左右價格前來更換，但我卻因捨不得花錢而予以延置。孰料到前幾天悲劇終於發生了，電池沒電了，每隔二十秒竟就響一聲。這時我才體會到，如果要讓一個人發瘋，這聲音絕對會成功。

我二話不說，請了社區管理委員會每年做年度警報檢查的廠商，心想我是這兒的住戶，這廠商應該熟悉房屋的結構，再者或許可以得到一些折扣。但事與願違，得到的結果，連工帶料四百九十八元，並可在兩天後過來更換。我在毫無選擇下答應了，但接下來戲劇性的發展，都不在我的預料之中。

被這警報器魔音傳腦兩天後，終於盼到技工的到來，我先告知技工我心臟不好，請千萬小心，真怕他一不小心摔下樓。只看見這技工藝人高膽大，只帶了簡單的梯子，用左手輕而易舉地把舊的警報器轉下來，再把電線和新的警報器裝上，只花了五分鐘，在我把支票 遞給他後，他還主動跟我握握手，難道在笑我是「盤子」嗎？

當日晚上，我抬頭凝視這花了我近五百元的警報器，看到除了綠燈外，還有閃爍的紅燈，於是打電話給技工。當時他無法確定，於是答應隔日前來，先是說可能是電池沒卡緊，後又改口說這是新款，所以會有紅燈閃爍。為保險起見，我遞給了技工當日才買的保用五年的新電池，當場拆封，請技工裝上，心想這事算是解決了嗎？不！還沒完。晚上九點半，那警報器又開始叫了，我用手機錄影並通知了技工，這一晚我又無法睡覺。

隔天，這位技工又來檢查，結果是電池裝反了，於是他把我新買的電池拿走， 換上另一個電池 ，也換上新的警報器。這是他來的第三次，我無語問蒼天，只求這警報器別叫了！晚上十一點，我的惡夢又開始了，我又錄影隔天傳給了這位技工，請他來救救我。

第四次技工來時，拿了保用十年的電池換上，總算不叫了。日後的兩天之中，我似乎有了幻聽，有些聲音我不確定是警報器的叫聲還是電視裡傳來的聲音。

不但我害怕警報器又響，我想這技工可能也很害怕接到我的短訊。我花了近五百美金換了個警報器，還好沒人從樓梯上摔下去，但我納悶的是，這新房子當初蓋好的時候，難道沒有想到日後更換電池的問題嗎？