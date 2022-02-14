來美三十多年了，可是我這個中國胃永遠改變不了，好在洛杉磯 東邊有不少中國餐館，各地風味特色餐廳都有，周末可以盡情去享受美食。

儘管如此，每次回國之前，都為了能夠見到家人闔家團聚而激動不已，還有就是品嘗傳統的中國菜餚，回憶起兒時美好的味蕾記憶。

三年前的秋天，和太太回國凌晨到北京 ，表弟來接機。知道我們都是老北京，就直接帶我們去永定門外的趙記早餐店，那熱乎乎的炒肝兒，配上包子，還是地道的家鄉味道。

炒肝兒是北京早餐吃的，但既不是炒的，也沒有肝兒，是用豬腸、脾等內臟熬煮後，加大蒜勾芡而成，有濃郁的豬下水味道。店裡的包子是茴香雞蛋餡兒的，皮薄，茴香軟潤，有一種特別的香味，完全是小時候的味道，在北京以外的地方絕對吃不到，至今回味無窮。

弟弟知道我特別喜歡吃河螃蟹，他早就要我九或十月份回國，並告訴我：「你要回來的話，大閘蟹隨便吃個夠。」加州有大肉蟹和青花蟹，沒有淡水蟹，曾經在洛杉磯的華人超市 看到廣告，一對蒸熟的大閘蟹要價五十九美元，已經是死的冰凍螃蟹，味道肯定會大打折扣。

弟弟特地在一家餐廳訂了包間，請了全家人一起聚餐。開餐之前，弟弟的朋友拎著一個大口袋進來，一看裡邊都是活生生、還在吐泡的大閘蟹，每個螃蟹還有陽澄湖的防偽標籤，看著就開始嚥口水。開餐後上了很多菜，我都是嘗一口即可，耐心等待著大閘蟹的到來。

幾分鐘後服務員端上來一大盆螃蟹，堆成像小山一樣，還都是圓臍的，家人說笑著開始享用。我是中醫專業，明明知道螃蟹是寒性，需要沾薑醋以中和其寒涼，可是我太喜歡螃蟹原始的鮮味了，好幾年才回國一次，就不管它寒不寒了，沒有沾薑醋就大口享用了。每個蟹殼裡都有一大塊蟹膏，膽固醇極高，也不想那麼多了，盡情享受。大概已經有十幾年沒有吃過大閘蟹了，這次還是真的管夠，太難得了。

離開北京前往深圳，見到妻妹夫婦，我們的年齡相仿，經歷類似，有很多的共同語言，聊不完的話題。到了吃飯的時候，他們帶我們去了一家餐館，吃法很奇特，每張餐桌都有一個蒸鍋。首先在前台的各種大小的水槽和魚缸裡挑選想吃的海鮮，有不少海貨我從來沒有享用過，包括魚、蝦、蛤、貝、蟹、蠔、鮑、魷等，目不暇給，任君挑選。

服務員將選用的食材清洗乾淨，一個個裝盤端上來。蒸鍋水裡已經有大米，各種食材上鍋蒸的時候，湯汁就會滲到粥裡。服務員開始幫忙配沾料，鹹甜辣酸、韭蔥薑蒜任君挑選，蒸熟的海鮮沒用一滴油，保持原味，鮮甜嫩滑。吃過八道海鮮後，服務員給每人盛了一碗海鮮粥，那粥真的是一絕，各種海鮮的湯汁混在一起，其鮮甜的味道唇齒留香，難以忘懷。

疫情已經兩年多了，還是看不到結束的日子。不能回國也罷，還可以用微信和家人聊家常，保持聯繫，可是連去本地餐館吃飯都不能，只有自己在家做飯了，雖然這兩年廚藝大長，但還是想念國內食材的新鮮和家鄉的原味。