火紅的玫瑰、精緻的巧克力和浪漫的燭光晚餐，似乎成為當下情人節標配，並被配上了「儀式感」而顯得高大上。

每每情人節前夕，男同事找高檔餐廳訂餐，打電話為女朋友或者太太訂花，面對價格驟然暴漲的鮮花、巧克力和不菲的牛排，也是毫不吝惜，慷慨解囊。如果情人節是工作日，就見女同事們一早就穿得花枝招展，下午兩三點已經無心工作，對鏡貼花黃，不到五點鐘，一個個及早溜走。寒風中，看著她們相繼消失在黑暗中，心中有點兒羨慕。

後來和一個朋友聊天，才知道不是每個男人這麼浪漫。那時朋友家的孩子已經上初中了，但她總覺得生活中少點什麼，於是在一個情人節前夕和先生商量：「要不我給你錢，你給我買一束玫瑰吧。」她先生一邊埋頭在電腦前工作，一邊不屑地說：「買什麼玫瑰啊，我給妳買五斤豬肉吧，回來給妳做紅燒肉，保證妳吃得香噴噴。」我朋友不氣餒，開始痛說奮鬥家史，一番口乾舌燥之後：「跟你結婚這麽多年，你就不能給我買一把玫瑰讓我也感受一下嗎？」於是充滿期待等到了情人節那天。先生下班回家手裡提著一個塑料袋，高興地宣布：「買了五斤豬肉，今天做紅燒肉改善生活。」

朋友和我說這件事的時候，一邊痛心疾首，一邊告訴我說，那頓紅燒肉還真是超水平發揮，特好吃。我滿臉問號：「那妳覺得紅燒肉好呢，還是玫瑰花好呢？」朋友一臉幸福地說：「雖然紅燒肉很好吃，但一定不要找理工科的直男，他們都是實用主義者，一點兒浪漫細胞都沒有。」

後來和我先生結識，我再一次見證了理工男中，實用主義者和浪漫之間真的有一條不可逾越的鴻溝。

我倆結婚前一起過的唯一一個情人節，先生的朋友和女朋友與我們一起去吃飯。一上車，就看到人家女朋友抱著一束藍色妖姬，燈光昏暗，但幸福感滿滿飄散在車內。我用充滿期待的眼神看著我的男朋友，他手裡只拿著兩根我喜歡的冰糖葫蘆。冰糖葫蘆甜的是心，玫瑰花美的是眼。從此理工男與實用主義者在我心中就畫上了等號。

出國的第一年，我們和另外一家鄰居很要好，在我的印象裡，她家先生還是一個挺浪漫的人，結果情人節那天讓我大跌眼鏡。男人開車要去超市買菜，朋友說，「今天情人節，要不你也浪漫一把？」男人沒吭聲，到離家最近的超市，一看捲心菜才兩毛錢一磅，馬上打電話報告最新菜價。朋友說：「你沒有看看玫瑰花多少錢嗎？」男人馬上說：「要那個幹啥，捲心菜這麽便宜，多買點兒，難得見到這個價位啊。」抱著十顆捲心菜回家了。

聖誕節 的家庭聚會，理工男占了一半。坐在溫暖的廚房裡聊天，太太基本都沒有收到過玫瑰花，大家相互安慰一番，然後再自我安慰，也許這就是實用主義者的愛情生活。

沒有玫瑰花的情人節或許會成為習慣，但缺少的是點滴的幸福記憶。當朋友圈裡有人曬出了玫瑰花，多年潛水的人紛紛點讚，然後一轉頭和丈夫雞飛狗跳，看著自己一地雞毛的生活，扭頭走進廚房，在煎炒烹炸中尋找不經意的幸福。

選擇一個實用主義者，注定選擇了沒有玫瑰花的情人節，而女人缺的就是那束玫瑰。