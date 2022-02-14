我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

邀拜登「城下一聚」？烏克蘭自己如何面對開戰危機

超級盃／公羊「驚天逆轉」奪冠 時隔23年再度捧杯

實用主義者的情人節

沈思

火紅的玫瑰、精緻的巧克力和浪漫的燭光晚餐，似乎成為當下情人節標配，並被配上了「儀式感」而顯得高大上。

每每情人節前夕，男同事找高檔餐廳訂餐，打電話為女朋友或者太太訂花，面對價格驟然暴漲的鮮花、巧克力和不菲的牛排，也是毫不吝惜，慷慨解囊。如果情人節是工作日，就見女同事們一早就穿得花枝招展，下午兩三點已經無心工作，對鏡貼花黃，不到五點鐘，一個個及早溜走。寒風中，看著她們相繼消失在黑暗中，心中有點兒羨慕。

後來和一個朋友聊天，才知道不是每個男人這麼浪漫。那時朋友家的孩子已經上初中了，但她總覺得生活中少點什麼，於是在一個情人節前夕和先生商量：「要不我給你錢，你給我買一束玫瑰吧。」她先生一邊埋頭在電腦前工作，一邊不屑地說：「買什麼玫瑰啊，我給妳買五斤豬肉吧，回來給妳做紅燒肉，保證妳吃得香噴噴。」我朋友不氣餒，開始痛說奮鬥家史，一番口乾舌燥之後：「跟你結婚這麽多年，你就不能給我買一把玫瑰讓我也感受一下嗎？」於是充滿期待等到了情人節那天。先生下班回家手裡提著一個塑料袋，高興地宣布：「買了五斤豬肉，今天做紅燒肉改善生活。」

朋友和我說這件事的時候，一邊痛心疾首，一邊告訴我說，那頓紅燒肉還真是超水平發揮，特好吃。我滿臉問號：「那妳覺得紅燒肉好呢，還是玫瑰花好呢？」朋友一臉幸福地說：「雖然紅燒肉很好吃，但一定不要找理工科的直男，他們都是實用主義者，一點兒浪漫細胞都沒有。」

後來和我先生結識，我再一次見證了理工男中，實用主義者和浪漫之間真的有一條不可逾越的鴻溝。

我倆結婚前一起過的唯一一個情人節，先生的朋友和女朋友與我們一起去吃飯。一上車，就看到人家女朋友抱著一束藍色妖姬，燈光昏暗，但幸福感滿滿飄散在車內。我用充滿期待的眼神看著我的男朋友，他手裡只拿著兩根我喜歡的冰糖葫蘆。冰糖葫蘆甜的是心，玫瑰花美的是眼。從此理工男與實用主義者在我心中就畫上了等號。

出國的第一年，我們和另外一家鄰居很要好，在我的印象裡，她家先生還是一個挺浪漫的人，結果情人節那天讓我大跌眼鏡。男人開車要去超市買菜，朋友說，「今天情人節，要不你也浪漫一把？」男人沒吭聲，到離家最近的超市，一看捲心菜才兩毛錢一磅，馬上打電話報告最新菜價。朋友說：「你沒有看看玫瑰花多少錢嗎？」男人馬上說：「要那個幹啥，捲心菜這麽便宜，多買點兒，難得見到這個價位啊。」抱著十顆捲心菜回家了。

聖誕節的家庭聚會，理工男占了一半。坐在溫暖的廚房裡聊天，太太基本都沒有收到過玫瑰花，大家相互安慰一番，然後再自我安慰，也許這就是實用主義者的愛情生活。

沒有玫瑰花的情人節或許會成為習慣，但缺少的是點滴的幸福記憶。當朋友圈裡有人曬出了玫瑰花，多年潛水的人紛紛點讚，然後一轉頭和丈夫雞飛狗跳，看著自己一地雞毛的生活，扭頭走進廚房，在煎炒烹炸中尋找不經意的幸福。

選擇一個實用主義者，注定選擇了沒有玫瑰花的情人節，而女人缺的就是那束玫瑰。

聖誕節

上一則

全球首件 虛擬藝術家創作NFT「在愛情中溺水」

下一則

母女逛街記

延伸閱讀

巴沙迪那人道協會 12日開放荷蘭豬領養

巴沙迪那人道協會 12日開放荷蘭豬領養
洋槐與奧斯丁（八）

洋槐與奧斯丁（八）
洋槐與奧斯丁（七）

洋槐與奧斯丁（七）
紐約花卉批發中心供應情人節玫瑰花

紐約花卉批發中心供應情人節玫瑰花

熱門新聞

廖千慧（右）與趙志遠（左）兩夫妻在新北市淡水經營「真食手作」，無食品添加物的訴求吸引許多愛好者。（圖：「真食手作」提供）

讓病女吃得健康 台夫妻天然料理 竟成邦交國創意餐

2022-02-10 06:00

人生七十才開始

2022-02-06 02:02
台鐵台北車站站長首度由女性擔任，新任站長胡詠芝放棄百萬年薪考進台鐵。（記者曾原信／攝影）

135年首位女台北站長 胡詠芝棄百萬薪轉戰台鐵

2022-02-08 06:00

曾經亦是同路人

2022-02-11 02:02

安息吧，弟弟

2022-02-07 02:00

鄰居大叔

2022-02-10 02:02

超人氣

更多 >
獨／陳屍浴室 曼哈頓華埠35歲華女遇害 警逮凶嫌

獨／陳屍浴室 曼哈頓華埠35歲華女遇害 警逮凶嫌
疫情將告終 CDC正重訂健康指引 從戴口罩到檢測均更新

疫情將告終 CDC正重訂健康指引 從戴口罩到檢測均更新
稱「習近平就是人販子」 作家嚴歌苓成微博禁搜字

稱「習近平就是人販子」 作家嚴歌苓成微博禁搜字
超級盃／「球給庫普」公羊逆轉猛虎 睽違23年奪冠

超級盃／「球給庫普」公羊逆轉猛虎 睽違23年奪冠
秋田犬「不肯回家」在大雪中耍賴 主人哭：我好冷啊

秋田犬「不肯回家」在大雪中耍賴 主人哭：我好冷啊