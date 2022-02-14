我從年輕時候就有旅遊的習慣，來到美國不管生活再艱苦，我都會積攢休假、盤纏去生活之外的世界旅遊；因此海上船遊也是途徑之一，早在疫情 爆發之前就決定要出發了，怎知疫情來襲，只好保留所繳的費用在船公司裡。

半年前，我們這個旅遊團成員認為，疫情到今年一定已經會完全過去，所以就再度交了訂金，想要繼續完成我們的船遊計畫，怎知又有新的變種病毒爆發，傳播更凶猛、快速，使我們的旅遊計畫騎虎難下，每天都在惡夢中煎熬。

我的人生經驗中，旅遊本是件輕鬆愉快的事，怎知我們同行的六個人，每日生活在未知的忐忑不安憂慮中，這時只有祈禱上蒼能讓我們的核酸檢測 結果全部為陰性以外，還要祈禱所搭乘的班機不要因為疫情和惡劣氣候而取消。

身邊每個朋友都認為，我們在疫情如此險峻的情況下出遊，是賭命的不智之舉，可是我們已經在兩三年前取消過一次，這次是箭在弦上，不得不發了。感謝上蒼！讓我們同行的六個人關關難過卻關關過了。

首先我們必須要每個人買備了旅遊平安保險 ，因為在船上如果染上了疫病，就可以通知保險公司以直升機到海中船上救援。其次要在出發前兩周上網申請做核酸檢測，必須在行前一天得到測試結果。測試報告送到電子信箱需要二十四小時，我因為受不了那種等待的煎熬，所以我就要求工作人員讓我在現場等兩個半小時，立馬拿到結果為陰性。我的其他五位同伴上網等了兩天也拿到結果，一行人有驚無險地全部過關上船了。

在海上陸上的豪華七日遊，真是比其他的船遊公司都要豪華享受，可是因為在家裡關了兩三年的結果，碰到此種奢華享受，也就忘記了自己一向秉持的減肥計畫。回到家裡開始上網課的時候，同學在網上見到我都說：「哇！妳的臉都變圓了」，此時我才知道：人生的得失難以衡量。

我們雖然在疫情期間關關難過地完成了此趟艱鉅的船遊，可是接下來要發愁的是，怎麼將多餘上升的體重回收？