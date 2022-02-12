旅美棲身加州 五年有餘，體驗與感悟匯聚成一份真摯情懷：我愈加熱愛加州的冬日了。

加州的冬日天氣晴朗，一如我東北家鄉的陽春和金秋：碧空萬里，豔陽高照，和風吹拂，景色宜人。這時節，我這個鍾愛自行車之人從落戶加州之日起，幾乎每日都刻意騎車出行遊逛，當然，多半是到商場超市為小家購物買菜。但在優哉游哉地前往和回歸途中，我則特意選擇走街路，穿小巷，從中既沐浴了暖陽和風，又瀏覽了街景民宅；既瞧見了綠樹秋果，又愉悅了身心眼目。

購物買菜之餘，特別是新冠病毒如洪水 猛獸，在海外流竄肆虐後，我和妻子則領著放假及放學後的孫兒戴著口罩，前往小家附近超大操場公園娛樂遊玩。

在暖洋洋的陽光照耀下，在綠瑩瑩的草坪懷抱中，公園內的足球 場、籃球場、壘球場、棒球場等地，皆有人奔跑、跳躍、移動、追逐。孫兒宛若一條精靈的小魚，一頭鑽進兒童遊樂場，與熟悉的、陌生的小朋友玩樂起來，追逐蹦跳嬉鬧之，爆發一陣陣童稚的歡聲笑語。

妻子與熟識的玩童家長站在兒童遊樂場旁邊，邊用目光照看著各自的寶寶，邊談笑風生嘮著家常趣事。我則沿著公園水泥甬道散步遛彎，隨意觀瞧來到近前各個運動場地的風景，時不時仰望蒼穹眺望遠方。遠方的基諾山崗堆積著皚皚白雪，看到積雪，我當即想到此時東北家鄉的冰天雪地。

誠然，加州的冬日也是雨季，和我東北家鄉的春秋兩季一樣，時有雨絲降落。觀察與品味，感覺兩域的降雨有所不同：家鄉的降雨急迫、短促，並不時伴有狂風電閃雷鳴，常常讓人始料不及，猝不及防，在路途半道被澆成落湯雞；而加州之降雨，則蘊含著溫柔與愛意，像情意綿綿、含情脈脈的女孩，對著大地上的民眾生靈、花草樹木，輕輕柔柔地傾訴衷腸，而且一說就是大半天、一整夜，有時甚至連續三、四天，讓被「加州的太陽」炙烤大半年、現出幹乾旱的大地很快解了渴，山川河流，森林植被，大地田野，樹木草坪，均被滋潤澆灌得生機盎然，眉開眼笑，花團錦簇。

降雨期間，我這個鍾情舞文弄墨之人常伏在窗前，眼望水簾似的晶瑩雨絲，聽著雨點敲打屋簷、地面之聲響，眼前總幻化出一副別緻畫面：降雨像蒼穹的天使，深情地彈奏著美妙動聽音樂，吟哦著溫柔纏綿催眠曲，讓我為之時不時地沉迷陶醉。

陽光照耀脊背溫暖如熨貼，降雨滋潤大地酣暢似甘霖。身臨其境，設身處地，體驗感受了加州數載年輪，我這個來自大陸的東北佬情不自禁一次次坦露情懷，直抒胸臆：我愛加州之冬日！