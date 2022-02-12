離密蘇里大學哥倫比亞校區大約四十公里的地方，有一個阿米希人（Amish）居住的社區克拉克，大約有四、五百人的樣子。第一次去那裡，是早幾年來到這裡的中國學者帶去的，他們非常喜歡阿米希人家的新鮮雞蛋和雞肉，而我卻是對他們天然種植的蔬菜 情有獨鍾，特別是西紅柿，讓我再次品嘗到了兒時的味道。

阿米希人大約三百年前從歐洲移民到北美洲，大部分聚居在美國的賓州和加拿大部分地區，據報導，那裡的阿米希人已經逐步接受現代化的生活方式，而居住在哥倫比亞克拉克的阿米希人依然嚴格保持著他們三百年來的生活方式，不使用任何電器，包括手機、電腦、汽車等，甚至是小賣部的計量和收銀，都是很古老的手動設備；他們也不參加任何保險及選舉，孩子們只需要九年的學校教育；三百年來偏安一隅，波瀾不驚。

但他們的生活並不保守，居住的社區也是開放的，也很樂於把自己剩餘的自種產品拿出來與外來人交易。他們的孩子在年滿十六歲的時候，會有兩年的時間到外地體驗城市的現代化生活，如果願意則可以留在城市生活，但據說絕大多數阿米希人都會回歸他們的社區，並再也不會出去。

新冠疫情 爆發後，阿米希顯得更加安靜，卻也並沒有像城裡邊那樣的風聲鶴唳，沒有社交距離和佩戴口罩 的醒目標語。人們的生活似乎並沒有太多變化，小超市正常營業，雖然貨架上多了幾個口罩，但都是本族人手工縫製的，裝飾性多於實用性，只是每周二和周五的拍賣市集取消了。

整個疫情期間，阿米希成為我唯一可以自由徜行的地方，麻煩的地方就是購買蔬菜的時候必須自備好零錢，而且疫情期間，多數小賣部雖正常開門，但很多時候無人看管，顧客自覺準備好現金零錢，按照商品標價自己秤重及付錢，這讓我愈加喜愛這裡，即使沒有採購需要，我也喜歡駕車來這裡兜上幾圈。

在谷歌上搜索了一些關於阿米希人的資料，了解他們的母語是古瑞士德語，我恰好在幾十年前曾學過一段時間的德語，於是嘗試著用生澀的德語跟他們交流，但他們一臉茫然，後來才得知，他們的語言和現代德語早就不是一個語言體系。

後來認識一位種植蘋果的果農諾伯格，他會說一口流利的英語，在他的帶領下參觀了他們的果園和儲藏水果蔬菜的冰窖。這種冰窖是他們的天然冰箱，其實就是一個類似地下室的地洞，冬天的時候他們會把大量的冰塊儲存在裡面，夏天則把大量水果蔬菜儲藏在裡面，這些蔬果可以安然度過整個夏天。

後來還參加一次他們周日的宗教聚會，即使在疫情最嚴重的日子裡，他們每周的聚會都沒有間斷過。聚會並沒有固定場所，而是輪流在族人家裡舉行，有宣教、禱告和唱詩，但沒有任何樂器伴奏，他們的教義不允許演奏任何樂器。

阿米希人的主要活動幾乎都是在白天進行，無論是勞動、聚會或是走親訪友；夜幕降臨後就不會再有人外出，整個社區籠罩在一層淡淡的夜霧中，異常的靜謐安詳。

有一次我突發奇想，決定嘗試一次二十四小時的阿米希人的生活，不用任何電器，包括烤箱、電灶、電腦，關掉手機、空調、冰箱，甚至拆掉了客廳鬧鐘的電池……，然而被深夜的一場大雨驚醒後，還是習慣性地打開了床頭的檯燈。