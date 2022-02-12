南加州 接連下了幾場豪雨，家裡浴室的電器插座一直跳電。我打電話給朋友介紹的一家修理電器公司，請它們派人來檢查修理，接電話的服務人員說，上門檢查費用一百元，如決定由他們修理，檢查費就從修理費用中扣除，我聽後同意了。

不久來了一位這家公司的墨裔電工，他將浴室電器插座的蓋子打開，裡外檢查一番，然後又到屋外的電路箱打開看了一下，前後大約十五分鐘。檢查完畢之後他告訴我，裡面的線路斷了，需要全部更換新的電線，費用是兩千元。

我認為一個浴室插座要花兩千元修理，要價太離譜，而且也有些懷疑他診斷的結果，決定再找別家問問，於是向這位墨裔電工表示，我需要考慮一下，他當即表示沒問題，不過請我付他檢查費一百元。

雖然不滿意他的工作，但因已事前同意，也只好照付，不過在他離開之前，我覺得應該到浴室檢查一下，結果發現另一個原本沒有問題的插座竟然壞了，我問他原因，他聳聳肩表示不知道。此時我有些惱怒，當即表示，請他把原來沒壞的插座恢復正常，否則我不會付一百元，他自知理虧，就唯唯諾諾地說不用付檢查費了，然後倉皇離去。

之後我找了另一位電工，他檢查後發現由於連日大雨，屋外的電路箱進水，導致電線斷路，他換掉潮濕的電線，問題就解決了，費用總共六十五元。

事後，我到前一家公司的網站查看，發現竟然有四、五十則客人的留言負評，經歷都與我的遭遇相似，看了這些留言，我才恍然大悟，原來這是該公司的詐騙 手法，它們故意開出高額的修理估價，讓客人知難而退，真正目的是賺取那一百元的檢查費用；即使真有客人願意付高額的修理費用，他們也可因此大敲一筆。

還有一位開修車廠的朋友，有一天很慌張地打電話來，說他剛接到南加 州電力公司的電話，告訴他公司已經三個月沒有交電費，如果當天不補交兩千五百元的電費，便要立即將他的修車廠斷電。由於他公司的電費都是會計在處理，而會計又正好休假，無從查證，如果電力中斷對公司非常不方便。於是他向對方表示願意當天將電費繳清，應如何辦理？對方告訴他，要他將現鈔準備好，一小時後和他在不遠處的「麥當勞」見面點交。

我聽了之後安慰他，這絕對是一通詐騙電話。第一，電力公司不會用電話催繳費用，況且斷電這種大事一定會用書面通知；另外約在「麥當勞」見面繳交電費更不合理，所以根本不必理會。後來他沒有再理會對方，公司也未被斷電。

還有一位朋友的出租屋熱水器壞了，他要房客自己找工人修理。一天當他在開車時，房客突然打電話給他，說修理工人已到了，更換一個新熱水器費用要三千八百元，由於房客語意急切，需要熱水，他一時不察就答應了。事後他上網查看同型熱水器的價格只要六百元，即使加上工錢費用也不會超過一千元。

另有一位朋友的遭遇更誇張，也是家裡的熱水器壞了，上網找了一家修理公司，兩位穿制服的工作人員上門，檢查了一下說，要將熱水器帶回公司修理，索價一千五百元，他不疑有他，付錢並讓對方將熱水器搬走，結果對方從此杳如黃鶴，打電話去原來只是轉接電話的地方，真是「賠了夫人又折兵」。

詐騙事件能夠得逞，通常發生在人們急需解決問題的時候，所以當發現可疑情況時，一定要保持鎮定，立刻向朋友或上網查詢；如果找修理居家器具公司，最好事前上網查看一下其他客人的評價。另外，也可向對方索取執照號碼，到州政府的網站打入號碼查詢，對方公司的情形便可一目了然。如能綜合以上幾種作法，相信必能減少被詐騙的機會。