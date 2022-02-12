最近有新朋友從舊金山 搬到中部的林肯來，她帶著四歲的兒子到我們家裡玩。

住慣大城市公寓的小男孩，顯得對我們這種有院子的住家很好奇。小男孩才下了車，見到大門旁盛開的百合花，便停下來觀察、伸手摸，問：「這是假的嗎？」

我回答他：「不是假的，你摸看看花跟葉子，是真的百合花。」心裡卻覺得納悶，這花不好端端地連根長在地上嗎？怎麼會以為是假的呢？

下午茶時，我招待朋友母子倆吃我自家栽種的新鮮小番茄，小男孩胖嘟嘟的小手拿著艷紅的番茄，左看右看了半天，才慢吞吞吃進嘴裡，隨即眉開眼笑起來，滿口番茄汁地問：「這是假的嗎？」我心裡是更加納悶了，這是怎麼回事，小番茄還有辦法是假的？

朋友笑了出來，說：「抱歉，他不是那個意思。」她解釋道：「這孩子原來很喜歡吃小熊軟糖，顏色鮮豔又香甜，可是我不讓他吃太多，並告訴他說那軟糖都是色素跟香料，都是假的。從此之後他看到漂亮的、好吃的東西，都會問那是假的嗎。」

原來如此，我莞爾一笑，心裡卻又忍不住感觸。

為什麼小男孩會覺得百合花和番茄是假的？是因為他以前從來沒看過真的百合花？也從來沒有吃過現採的新鮮番茄嗎？那他有看過其他漂亮的花兒嗎？他有吃過其他的新鮮蔬果嗎？

想到這裡，我方才的莞爾之情倏地消失。