先生有個很疼愛他的阿姨，住在離我們大學不遠的小鎮裡，先生常常帶我去阿姨家走親戚。阿姨是附近農校的教官，姨丈是農校的教授，他們有三個孩子。阿姨非常熱情地招待我們，她拉著我的手，高興地說她的侄兒怎麼那麼好運氣，有我這樣可愛的女朋友。姨丈比較含蓄寡言，總是很和氣地坐在一旁，頻頻請我們喝茶吃水果。當阿姨知道我也是軍人家庭出身，就更親切地說難怪我們這麼投緣，原來本來就是一家人。

阿姨是我婆婆的小妺妹，當她念初中時，她到南京姊姊家玩，姊姊剛剛生下一個兒子（我先生），不巧正在那時南京失守，她只好跟著姊姊、姊夫隨著部隊撤退到台灣。他們全家只靠她姊夫以軍人微薄的薪水過日子，她高中畢業後就考進政工幹校，以減輕姊姊家的經濟壓力。

軍校畢業後，她被分派到鄉下的中學當教官，她管理住宿的學生時，若是學生生病了，她不但自己花錢帶學生去看醫生、買藥吃，還回家煮稀飯帶肉鬆給學生吃，讓學生感動不已。她和學生建立了很深的師生感情，甚至在她日後升遷到農校時，學生們還經常和她保持聯絡。

阿姨年輕的時候，很少向她姊姊要零花錢，姊姊偶爾給她一點零用錢，她都捨不得自己花掉，會帶她最疼愛的侄兒一起去巷口的柑仔店買一截甘蔗兩個人分享，或者是在冬天帶侄兒去買一碗熱騰騰的牛雜湯來吃，那些都是先生小時候快樂的回憶。後來阿姨當兵有薪水了，會偷偷塞一點錢給先生當零用錢。

我們每次去看阿姨，她都會親自做一大盤紅燒獅子頭給我們吃；回學校的時候，阿姨還會讓先生帶好多回去宿舍加菜，也會塞一些零用錢給先生。阿姨知道我喜歡吃芭樂，每次也都替我準備好多，讓我有被愛烏及烏的幸福感。後來我們出國留學，每次回台灣，一定會去探望阿姨和姨夫，阿姨雖然有點年紀了，還是堅持自己下廚替先生做紅燒獅子頭和替我準備芭樂，叫我們感動不已。

阿姨雖然是軍人，但是她鋼中帶柔，臉上常有和藹的笑容，凡事替別人著想。九○年代大陸開放以後，阿姨回老家去探視。她的父母親早已過世了，老家只剩下一個二姊，因為她們的海外關係，二姊一家吃了不少苦頭，因此阿姨覺得很愧疚，把身上所有的錢都交給了她二姊，回台灣以後又繼續送錢回去接濟二姊一家人。

我和先生多年前去大陸旅遊的時候，阿姨還特別交代我們要去看那位二姨媽。二姨媽一家很高興看到我們，並且告訴我們，因為有阿姨多年來的資助，他們家的生活改善了許多，他們非常感謝阿姨的幫助，阿姨聽了很欣慰。

前幾年姨丈以高齡過世，表弟妺的家都在台北，年老的阿姨不願搬去和兒女同住，留在鄉下由外勞陪伴照顧。現在因為疫情 ，我不能回去看阿姨，只能用電話請安；當我在視頻上看到阿姨非常蒼老的臉和有氣無力的話語，叫我非常心疼。希望疫情早日結束，讓我能回台灣再緊緊握住阿姨的手，謝謝她對我和先生一輩子的愛和照顧。