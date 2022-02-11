八○年代初，住在加拿大 艾爾伯塔省卡格利市的西北區，冬季下雪的嚴寒天，出門不想聚精會神開車，而選搭公車，經驗特別難忘。

曾在攝氏零下三十三度的清晨，趕早出門等搭公車上班。全副武裝的毛衣、外套、大披肩、長及腿肚的羊毛大衣加毛帽，褲襪外再套厚長襪，腳穿毛絨的長統靴，站路邊等不到十分鐘光景，已不時互搓雙手，忍不住跳動快僵麻的足趾，躲進三面玻璃窗圍成的候車亭內。

黯淡微曦中，看見由遠而近的公車，頭頂亮著黃光黑字，標示的正是該搭乘的車班，簡直如獲救贖，趕緊登車。此時車上的暖氣和穿戴厚重乘客們的熱氣，朦朧了車窗，同車共暖下，閉眼卻又警覺不養神過了站，成為各自達站前的共相。

彼時地球尚無暖化 跡象，沒有地鐵，路面輕軌還在開發，公車是百分之四十五謀生市區的民眾，無慮停車又最經濟便捷的交通工具。如果脫班沒能趕上固定班次，眼看必然遲到，只好回家開車上路，除了車上常備毛毯、鐵鏟、長柄雪刷、熱量零嘴，還需練就自我防禦車技，才能在冷煙竄冒的擁擠車陣中迂迴輪轉，安抵職場。

有一回冬晚，當時身兼遴選師資主委的先生，必須請一位從外地飛到校園面試教職的博士生吃晚餐，無法如常接回托兒所的小女，偏巧我公事耽擱又誤了車班，趕進市郊托兒所接出四歲半女兒時，耳聽綿軟的「媽咪，下次可不可以早點來接我？我不喜歡最後一個被接走」，我只能歉聲連說「sorry」。

牽她等在回程沒有候車亭的公車站牌下，北國天候暗得早，灰茫漫天的濛濛雪霰，透散在暈黃街燈下隨風飛送，女兒小小的身子難耐陣陣陰寒雪風，竟蹲躲進我寬幅下擺的長大衣內擋寒，的確冷得不好受，也欠缺爸爸開車接她回家的暖和舒適。

幾番顛簸，回到家門前，僵冷的手指卻怎麼也摸不著鼓脹皮包內的單支門鑰匙，翻尋不果，全倒出在台階上才找到時，凍餓交加的小女早已嗚哇哭得涕淚滿臉。進門後，方知在我專心找鑰匙的當兒，她已脫掉手套等不及要進門，看見她痛哭舉向我的一雙紅腫僵直小手，我心驚得慌忙就著浴室微溫水下，邊護理邊祈禱，千萬別生差錯呀！

真沒料到百寶般的大肚皮包裡，老撈不著門鑰匙，而不到一刻鐘的北國戶外寒凍，幼童少了手套，後果可怕。從此，到家前，鑰匙在握，不進門，絕不脫手套。

近九○年代，搬來密西根卡城，班次少的市公車，多屬郊區通勤學生、老年退休社區或清貧民眾所搭乘，由於停車容易、交通擁擠時段不長，冬季自駕車 最是常態。經歷過加拿大冰封雪飄的酷寒嚴雪，感覺中西部寒天的降雪，在近年全球逐漸暖化的氣候趨勢中尤其友善，雖然仍有北極暴風雪，畢竟雪霽過後天氣晴朗，出門照樣開車，冬雪搭公車的軼事，自是冰存在記憶中了。