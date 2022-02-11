又是一年新歲，疫情 依舊猖狂，閉關已久的人們不耐寂寞，自恃打了疫苗，大膽地走出蝸居已久的屋子。我們無懼於疫情，在去年九月中旬離開純樸的聖路易，長途跋涉開車搬到十里洋場、燈紅酒綠的拉斯維加斯。

離開居住了四十三年的聖路易，那是我人生最難的抉擇之一。回顧二○二一年我們在昏天黑地、筋疲力竭中度過，從決定到行動，可說是計畫趕不上變化。拉斯維加斯長久以來即是外子嚮往的城市，因為聖路易的寒冬冷冽伴隨著冰雪，又有悶熱的酷暑，平靜的生活近於單調；加上多年老友紛紛遷出聖路易，孩子們大學畢業後都在外州落地生根，聖路易似乎再也留不住我們這些上了歲數的老年人。

五年前我們曾去拉斯維加斯買房不成，這幾年來遷徙的念頭慢慢沖淡，然而當得知好友在二○一九年毅然決然地突然搬到賭城 ，又掀起了外子西遷的念頭。

當決定要搬家後，開始打包行李，許多家具和零碎物件，能送、能捐的都忍痛割捨了，少數的家具賤價賣出。望著家徒四壁、空曠的房間，心中不免惆悵，這兒有孩子們的歡聲笑語，他們在此成長；朋友們的歡聚和我倆逝去的青春身影，甜酸苦辣一一刻畫在聖村，一頁頁歷史的篇章，都無法忘懷。

四月底飛往拉斯維加斯，本已購得一屋，因後來發現嚴重問題而放棄。返回聖路易，破釜沉舟，將自己的屋子上市，卻在此時外子發現可能有皮膚癌，需要留在聖路易治療，而他在此關鍵時刻還是簽下合同賣了房子，我們只好搬進出租屋。此時我情緒低落，擔心他要開刀治療。直到第二次切片後發現不是癌症，才雲開霧散。

此時，外子開始也在聖路易找房子，雖然看中一棟房子，然而在離開聖路易的幾位老友及孩子們的建議下，還是決定搬去拉斯維加斯。

天下沒有不散的宴席，當朋友得知我們的決定後，一場場的送別會讓我更加傷感，有的好友親自下廚，有的在餐館相聚，但是因為疫情依然嚴重，作協的文友們在Zoom上熱情相送，歌聲伴隨著熱淚，我們的淚水稀里呼嚕地流淌在臉上。還有中文學校現任校長、董事及職員的送行野餐令人難忘，又有校中好友在家特別準備了非常豐盛可口的BBQ晚宴，一群不怕疫情的學校教職員歡樂相聚，依依不捨地和他們道別，和我服務了四十年的中文學校吿別。

臨別前為追憶美麗著名的植物園，抽空漫步其中，這是我的最愛。友人特別陪我去藝術博物館 觀賞名畫，去歷史博物館重溫聖路易的歷史，聖路易的地標拱門再度吸引我去做最後的瞻仰。最後一晚和好友淚眼相向，互道珍重再見，帶著她珍貴的友誼，和她為我準備的一路可以解饞的許多零食，第二天我們驅車前往花花世界賭城，心中忐忑不安，將面對新的挑戰，適應新的環境。

或許是緣分，也許是上蒼的眷顧，當一位老友得知我們要去拉斯維加斯定居，尚未買房，她有空屋在那，願意給我們居住直到找到房子。一個月後，在五十五歲以上寧靜的社區看中一棟小巧精緻的平房，屋內全部翻修，房子現代化，布置典雅，院內花木扶疏，後院潺潺流水的小瀑布，讓我一眼就喜愛上了這棟小屋。終於有了自己的窩，結束了我們漂泊無定的生涯，開拓了新生活的里程碑。