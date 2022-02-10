一天凌晨我起床解手，返回睡著後做了一個夢，夢境中，我前天丟失的棕黃色皮夾靜靜地躲在書桌上的一堆信件帳單中……。醒來後明知這是「日有所思夜有所夢」，仍然禁不住又檢查一遍書桌裡外。

我是一個八○後的老頭，平時習慣去實體商店買食品。一月一個周一上午，駕車去九十九元店買了牛奶、蘑菇、蘋果等，回到家中將食品放入冰箱後，我像往常一樣，騎車在行人稀少的社區內兜了一圈。

隔天早上準備去銀行辦事，上車前發現皮夾找不到了，我找遍所有屋內角角落落，包括衣袋、床底下，還有車廂、座椅犄角旮旯，結果令我失望至極，皮夾不見了！

我隨即告訴我的女兒和女婿，女兒首先替我把信用卡 停止運行，女婿陪著我去DMV辦一個臨時駕照 。我又急忙打電話給聯邦Medicare服務中心申請補發紅藍卡，並與醫療保險 公司聯繫……。

回憶當時我的心態，有點像熱鍋上的螞蟻，不知如何是好。內子獲悉情況，只說了一句：人安全就好。

靜下心來，又在腦海裡將事情發生的先後回憶一遍。那天我去買菜回家發動車子前，皮夾放在上衣左側袋子裡，這衣袋很淺，是不是上車時，左腳將皮夾頂出落在地上，我未發覺？於是我就去商店詢問，負責人很仔細地撿查了商店保險櫃，遺憾的是沒有我的棕黃色皮夾。

周四下午我又騎車在社區內兜了一圈，回家洗了一個熱水澡，然後把髒衣服集中去洗。我家的洗衣機放在廚房外的涼棚內，當我剛踏進涼棚，奇蹟發生了！那個令我日思夜想的棕黃色錢包，安然無恙地躺在洗衣機上的藍色罩布上。我驚呆了，隨即翻看內層，看到了駕照、信用卡、醫療卡等以及現金都在，一樣不缺。

同住一屋的親家也十分奇怪，這皮夾怎麼會從天而降？我們住在Town-House，天井與外面社區停車位有一牆相隔。難道是好心的鄰居撿到它以後，看到駕照上的地址，確定失主的定位，所以就把皮夾隔空拋投，正巧落在洗衣機上？

怎樣才能找到這位拾金不昧的好心人？我戴好口罩，就冒昧地先後敲開左鄰右舍的前門，問他們是否曾經撿到錢包？並告訴他們：我遺失的錢包「飛」回來了！這兩位鄰居都笑著說：都未曾撿到錢包。

這件事情對我們來說，成了一個「謎」。還是同甘共苦、相濡以沫六十餘載的老婆說得好：天下還是好人多。