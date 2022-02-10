在美國的住宅室內，地面可以選用的材料很多，如木板、竹子、地毯、水泥、磁磚、塑膠板、大理石等等，價格相差極大，舒適程度各異，各人喜愛不同，習慣就好。老美習慣穿鞋進室內，即便是下雨天、下雪天或者外面是泥濘，每個人回家進門之前，只是在門口外面一個小地毯上重重地踩踏鞋子幾下，再前後滑溜幾下，認為鞋底就會清澈晶瑩，所有的泥濘髒水統統清除掉，理所當然可以走進室內，習慣上穿這一雙鞋可以走進室內任何角落，一直到臥房，有時候還上床睡覺都不脫，只在洗澡時候會脫鞋。

華人 在家裡大多數是不穿鞋，天熱回到家後將鞋子脫掉，一方面可以維護室內地面的清潔，另一方面徹底放鬆。年輕人陽剛氣壯，打赤腳走在室內，不論是地毯、木板或大理石上，涼快又舒適，在外一整天能將十個腳趾頭脫離鞋子的束縛，好不爽快。中年以上的人們，回家第一件事是脫掉工作鞋，換上舒適的拖鞋，以免腳底溫度突然轉涼， 還是穿拖鞋比較合適。冬天來到，北方天氣變冷，光腳丫子走在地板或瓷磚上，時間一久後會冷得受不了。

回想當年在職場打拚時，因職位關係行走工廠各部門，是每天必須的工作，久而久之在工作整天後，腳底的弓部分疼痛加劇，不得已走進足科門診。經驗豐富的醫生，問我疼痛的部位在哪裡，用手壓了壓痛的地方，我大叫一聲，說就是這裡，然後請我將皮鞋脫下給他看看，左看右看用手指壓壓鞋墊後，給我兩個建議：第一，將這種沒有鞋帶子的鞋丟掉，尤其這雙鞋已經老舊又寬鬆，買一雙繫帶子的鞋，以後務必將鞋子繫緊。第二，買一雙中央凸出的鞋墊，剛好可以將弓部托住會很舒服。

我看了看這雙皮鞋，的確有些年歲了，但是很舒服，進家門腳一踢就能脫掉，出家門腳一塞就能穿上，一秒鐘不到就能解決。醫生還說原因是鞋子太鬆，走路時五根腳趾頭自然反應會去勾鞋子，以防鞋跟往下掉，日久天長腳弓肌肉 不正常用力，就會疼痛。

聽從醫生的建議後，穿脫鞋的時間由一秒鐘加長到一分鐘，從此之後足弓再也沒有疼痛過。

這兩年新冠病毒控制全人類，室內活動是早就退休的我們唯一選擇，穿拖鞋走路時，腳底中央弓部隱隱作痛，馬上使我想到當年醫生的建議。聖誕節 前到商場為自己買一雙新球鞋當作禮物，不忘將鞋墊加厚做為室內專用鞋，一方面保暖，另一方面防滑。

剛好聽到兩位年長校友大嫂，因為穿拖鞋行走時不注意，一位從樓梯滑下來，另一位左腳踏在右腳上跌倒，傷及手臂、肋骨及腳踝，使得全身疼痛，情況嚴重達半個多月不得動彈。我知道後，提出這個室內穿鞋的建議，一定會有幫助，尤其是上了年齡的老人家，動作要慢而確實才是正點。

其實我們華人在室內穿拖鞋的習慣很難改變，在室內走動時，腳趾頭踢到桌子或櫃子角的機會極大，嚴重時出血發炎也時有所聞，如果能穿一雙室內專用的鞋子，這種意外是可以避免的。