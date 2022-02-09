這兩個川妹子約三十出頭，長得清秀，衣著也挺考究。數年前她倆一塊兒來我公司，申報她們的公司稅，直說兩人是表姊妹關係，且都有家眷在大陸。只知道她們在好萊塢 大道的側巷裡租了個小店面，賣中國草藥，生意尚平穩。

那個兒瘦小的表姊年長一歲，看起來臉色蒼白，好像個性十分膽怯柔順；年紀小的卻長得高，面色紅潤、健談、外向、開朗，絕對是個快樂能幹的人，由她一手打理的公司文件，買賣收據，都是條理清楚。數年來每次談話，為姊的總是靜坐一邊，深情地望著表妹發言，偶爾會點頭表示贊同，我對她們的了解也僅此而已。

她們真正挑動了我的友誼關切，是前年疫病嚴峻時，一向不會跟我聯絡的表姊，突然十萬火急地哭著來電告知：「會計師，我是冬怡，我是好萊塢賣中藥的那個表姊。」我馬上意會到那一雙姊妹花，不等我接口，「我妹津子被傳染了，救護車送她到醫院已快兩星期，他們就是不讓家屬見面，我該怎麼辦？」

我十分驚訝：「妳別急，我們大家想想辦法！」經我與她們的美國友人多方聯絡，她倆總算隔著病房玻璃，見了面，但她也被醫院告知：「病人情況已趨穩定，因病床吃緊，再過兩日需返家自行隔離。」

去年報稅，我見表妹與一美國友人前來，她整個人瘦了一圈，臉上有太多顯見的哀傷，我暗想：「這病毒真能折磨人啊！」她介紹那白人女士叫蘇姍，是她們長年的中藥轉銷商。我順口而出：「妳表姊呢，怎沒跟妳一塊兒來？」津子一聽表姊兩字，立刻蹦出眼淚，蘇姍不停地雙手撫慰她背，安慰抽泣的她：「冬怡染病，已不幸離世了！」這句話，與我和外子一同造訪她們的好萊塢小屋所看到的一切，同樣叫我們震驚。

那房子布置得典雅，還頗有書香味，牆上、茶几上都放著兩人的親密照，津子此時也毫不諱言，她們不是親戚，其實是情侶關係，她的坦蕩蕩娓娓道來，更讓我們夾雜著對逝者的尊敬。

她說，她們在大學時同窗就傾慕彼此，之後又各自成家被逼離，兩人連袂來美，逃離家鄉的嚴重性向歧視 ，慶幸終於能在異域互相廝守，艱辛創業，一路走來事事相濡以沫。「我因站櫃台，不知何時染疫，自醫院返家後，又突然發高燒，病情反覆。我們只有一間睡房，我返家立馬讓冬怡去跟蘇姍暫時同住，但她竟偷偷潛回家數次，到廚房為我燉湯送飯，怕我病重無人照顧。在臥房門口，我總發現有擱在那兒新鮮的菜蔬魚肉，我的病情得到很好的扭轉。但有一天，我聽到廚房傳來了她的咳嗽聲，我隔著距離急得對她大聲問：『冬怡，叫妳待在蘇姍那兒，妳怎麼就不聽話？』她慢條斯理，輕柔地說：『沒事，別擔心我，快好起來吧！』這就是我們的最後的對話。幾天後，門口送的食品已變成麥當勞 。」

津子給我們看冬怡留的條子：「津子，這些日子我身子乏了總想躺下，我一直聽妳的話，真的很小心防疫，妳別怪我才好。蘇姍已送我入醫院，如有不測，我們存下的錢妳多留些，寄一點回老家給我女兒，告訴她：媽媽雖在國外打拚，每天都惦記著她！骨灰火化後，盼有一天妳能帶回老家，就撒在我們第一次相遇的課堂桂花叢邊……。」

黃昏時我們走出小屋，津子對我說：「謝謝你們百忙中來憑弔冬怡。」我轉過頭去鼓勵她：「好好照顧自己。」心想：冬怡是她心裡永遠翩翩飛舞的那隻蝴蝶。