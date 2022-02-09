曾經有一位年輕同事，車子左邊的門把壞了，每回要由右邊鑽入，越過中間，到左手側駕駛座來開車。當然停車後，要穿越中間，拉右邊車門出來。隔了一陣子，看他由左邊車門自由進出， 他告訴我：「我去我家附近汽車 廢棄場，從廢車上敲下了一個左側拉門金屬零件，很便宜，安裝上去就行了。」這是我第一次聽到可以去汽車廢棄場尋寶。

去年十二月一個周四去加油，因為天冷不想用手握著加油槍，油滿了，油槍喀搭一跳自動切斷，油門蓋子竟然應聲掉落。臨時用貼紙貼上加油的蓋子，開去汽車零件行想買新的零件，職員告知說：「網上買不到同款的油蓋板，最好回經銷商去買。」出店前，買了捲包電線的塑膠貼布，固定已經脫落的油板，黑色貼布如雙井字，貼在油箱孔四周，配在金色噴漆車體上，有夠難看。

一小時之內衝去原車廠，經銷商已快下班，告知如果當天下單，零件預定大約一周等待期。原配件是黑色的，要另行噴漆，加上拆除、裝上，工錢就是一大筆費用，真要考慮值不值得。返家前，又去另外一家汽車零件行，這個學生模樣職員笑說：「舊車啊！也許去廢棄汽車場去晃晃，能夠找到零件。」

所以我們周一下午開始尋找。先去第一家、我熟識的修車行，老闆說：「這是大型廢棄車廠電話地址，可能會有你要的零件。」開車去第二個地址廢棄車廠時，已經快三點半了，對方一看我拿油箱蓋子，問什麼車？「啊！是進口車？我這裡沒有，我替你問一下同行。」隔一會兒，他給我一個地址和電話，讓我去另外一個地方。

四點多鐘，開入一片荒涼小路，第三個地址到了。入店內按鈴，在工人帶領下到後院，好幾百部的廢棄汽車堆放在這裡，趕快去找同款車零件。比對之下，即使是相同的車款配件，要五年上下的車，零件才可互換，因此沒有買到。懷著沮喪心情，步出廢車場前，另外一個車廠工人對我說：「要去進口廢棄車專賣車行，機會較大。」並寫下公司名字給我。

上網查一下，離此處不是很遠，靠著手機 帶路，終於來到第四個地址。首先五、六隻體型高大的狼狗搖尾而來就夠嚇人了，穿越黑黑、油膩撲鼻的廠房後，天啊！滿山滿谷的撞爛車入眼簾。跟著一名拆卸工在院中看著相同車款、不同年分的車，正想著這回又沒希望了，他突然說：「哈哈！這一部車油門蓋子你可以用。」當下拿榔頭、起子將零件敲下來，不負責安裝。六點關門前付款完成，尋到寶了。

兩天後，上網搜尋如何安裝。學現場工人拿榔頭、起子將舊零件螺絲敲下來，裝上尋寶與蓋相連的黑鐵板，放上兩新螺絲裝回原雙孔，螺絲內側拴上一個金屬圓環固定，就大功告成。

省錢是一樂，而尋寶過程心情起伏，接受了多少人的善心指點，是很難忘的回憶，同時也希望能讓一些舊車擁有者知道，需要零件還多一個選擇，除了可以上網搜尋之外，同時也可以查一下住家附近是不是也有一些舊車廢棄廠，可以體驗一下尋寶之樂喔！