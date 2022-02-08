新冠病毒爆發前，我幾乎每天都到健身 房，最愛的是游泳 和跑步機。游泳的好處是能避免常規運動可能對關節造成的損傷，有水的自然阻力，消耗熱量多，血液循環加快，能增強心肌功能。

我也喜歡室外跑步，但是我已經七十歲，膝蓋很容易受傷，跑步機就可以克服這個弱點。和年輕人不同，我一般在跑步機設置三以下的慢速、六到七的中度斜坡，像一般爬山速度，但是雙手是要按在扶桿上的，這樣四肢都有發力，非常安全；如果在外面跑步的話，只有兩腳受力，容易摔倒受傷。

二○二○年三月居家令之後，所有的公共活動場所都關閉，我只能在家鍛鍊。天氣好的時候就去室外跑步或者快走；天氣不好的時候，就在家裡做自編的體操，偶爾用槓鈴，或者自己一人對著乒乓球機器人玩。但是這些活動比游泳和跑步機鍛鍊的效果差多了。

居家令本來只要求一個月，不料時限不斷拉長，心情非常壓抑。直到七月份健身房才恢復營業，但因泳池感染風險高，還是關閉，所以我只能在跑步機上跑，還要戴口罩 ，幾次之後就不再去健身房，決定自己買一台跑步機。

在網路上，幾百美元就可以買到跑步機，但是便宜沒好貨，最後在一家健身器材店訂購了TRUE Z5.0跑步機，每台四千元。因為這種機器緊俏，一個月後售貨單位才送來我家安裝。它只有一百七十一公分長度，四百磅，比健身房的輕巧多了。

如今，這台跑步機使用一年半了，它比健身房的跑步機噪音少多了，又不必戴口罩，心情也好多了。我幾乎天天跑，每天都跑出一身汗，洗完澡，渾身輕鬆，血壓血糖都正常了。從居家令到買跑步機的半年中，因為運動少，身體問題狀況多，常常是消化困難，晚上失眠，有了跑步機之後，這些問題明顯减少。

跑步機最大的優點，就是能手腳並用全身鍛鍊，像我這種年齡，在跑步機上很容易達到每分鐘心跳一百一十次的有氧運動效果，對保護心臟非常有利；而在室外跑步的話，達到這個心跳標準是非常難的。現在，跑步機是我的寶，我用它跑掉煩惱、跑掉病痛，要它陪我跑到老。