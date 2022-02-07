我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

冬奧／美國花滑華裔選手周知方 新冠檢測陽性

國際奧委會證實 彭帥與主席巴赫已在北京會面

安息吧，弟弟

黛比

去年九月罹患新冠肺炎、十月不治的弟弟，因簽署死亡證明的外籍醫生急著辦理退休返回故國，把他的名字拼錯，害得醫院四海追蹤，輾轉找到遠在異國的醫生還他真名，才能火葬。幾經周折，終於骨灰罈寄達紐約，可以安排在一月初入土為安。

三個禮拜前敲定的安葬日期，不料前一天碰到紐約今冬第一場大雪，空曠的墓地一片皚皚白雪。雖然姪子貼心準備了巧克力，和放在我們手套和襪子裡的暖暖包，半個多小時下來，還是凍到不行。

比起外子前年因逢紐約疫情慘重，葬禮只能草率行之，礙於當下Omicron來勢洶洶，也是一切從簡。原定主持葬禮的牧師夫婦又都突然確診，所以臨時請姪子教會的英語牧師，他提到從跟弟弟有限的接觸中，很感佩他榮神益人的懿行。

的確，弟弟與死神搏鬥期間，兩岸三地的教友都迫切為他祈禱，還輾轉取得我的電話和電郵，問我該怎麼為他盡點心力？看到他這麼受大家關愛，讓我固然深以他為榮，也很以他沒打疫苗為憾。

回顧他的一生，可謂吃盡苦頭。當年攜家帶眷，自費來美留學，半工半讀，艱困備嘗。好不容易畢了業，卻因為要靠老闆申請綠卡，不得不忍受低薪超時的工作；等到終於拿到身分，帶職服務不滿十年，按捺不住聖靈的呼召，又投身全時間的宣教工作，在中國人紛紛奔著美國夢來時，他卻以美國公民的身分，前往中國偏遠的內陸宣教。

在中國偏鄉山區，住在鄉民家中，蓋了因為水源缺乏而不能常洗的棉被，跳蚤蝨子咬得他一身是膿皰；跟沒有公筷母匙習慣的鄉民共食，染上了傳染性肝炎；因為疲於奔波而免疫力下降，感染了俗稱蛇腰的帶狀皰疹；在大陸沒有醫保，只能靠教友介绍的針灸和中藥，這樣又得了血清性肝炎。

三年前才從宣教工場退休、早已完成神學院裝備的他，又以坐六望七之年到美國神學院進修。好不容易去年八月畢業，在教友基於信仰都不打疫苗的情況下，照常帶領小組聚會，九月初確診新冠肺炎，必須緊急送醫。當他看到專程飛去看他的兒子時，一向工作狂的他，第一句話竟是：「我好累，我想退休了。」聽了怎不令人鼻酸？

親愛的弟弟，安息吧！你終於息了地上的勞苦，回到天父家跟爸媽團聚，雖然他們可能很驚訝，你怎麼先我們一步？

退休 疫苗 新冠肺炎

上一則

人生七十才開始

下一則

新目標

延伸閱讀

慈惠堂大年初五接五路財神

慈惠堂大年初五接五路財神
紐約廢水現「變種序列」？未在人類患者出現過、難溯源

紐約廢水現「變種序列」？未在人類患者出現過、難溯源
拜登訪紐約 指示解決槍枝暴力「警局預算 要增勿減」

拜登訪紐約 指示解決槍枝暴力「警局預算 要增勿減」
早春還是長冬？賓州、紐約土撥鼠預測相左

早春還是長冬？賓州、紐約土撥鼠預測相左

熱門新聞

除夕夜買車記

2022-01-30 02:00
伊斯坦堡名為「從蹲坑旱廁到沖水式廁所展覽」，展示在歐洲和伊斯蘭國家為主地區蒐集的近500件文物，呈現相關地區廁所文化演進。（中央社）

僕人進去幫國王清屁股 伊斯坦堡廁所展看見文明演進

2022-02-05 00:31
作者大姊和姊夫六十六年前，在部隊裡的結婚照。

《老照片說故事》大姊的婚姻

2022-02-03 02:00

三塊錢

2022-02-01 01:01
2022年的開頭有臘梅的清香相伴。（李源．攝影）

最好的新年禮物

2022-02-02 01:02

人生七十才開始

2022-02-06 02:02

超人氣

更多 >
花滑摔倒 朱易哽咽自責：我的女單水平沒那麼高

花滑摔倒 朱易哽咽自責：我的女單水平沒那麼高
谷愛凌出賽冬奧背負中國希望 仍難逃國籍爭議

谷愛凌出賽冬奧背負中國希望 仍難逃國籍爭議
19歲朱易花滑失誤 中國隊險難晉級 網民酸評微博刪文

19歲朱易花滑失誤 中國隊險難晉級 網民酸評微博刪文
飯後吃優格反添腸胃負擔 四種易犯的優格NG食用法

飯後吃優格反添腸胃負擔 四種易犯的優格NG食用法
鍾鎮濤挺過破產 登春晚、幫梁家輝慶生豪宅曝光

鍾鎮濤挺過破產 登春晚、幫梁家輝慶生豪宅曝光