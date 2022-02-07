去年九月罹患新冠肺炎 、十月不治的弟弟，因簽署死亡證明的外籍醫生急著辦理退休 返回故國，把他的名字拼錯，害得醫院四海追蹤，輾轉找到遠在異國的醫生還他真名，才能火葬。幾經周折，終於骨灰罈寄達紐約，可以安排在一月初入土為安。

三個禮拜前敲定的安葬日期，不料前一天碰到紐約今冬第一場大雪，空曠的墓地一片皚皚白雪。雖然姪子貼心準備了巧克力，和放在我們手套和襪子裡的暖暖包，半個多小時下來，還是凍到不行。

比起外子前年因逢紐約疫情慘重，葬禮只能草率行之，礙於當下Omicron來勢洶洶，也是一切從簡。原定主持葬禮的牧師夫婦又都突然確診，所以臨時請姪子教會的英語牧師，他提到從跟弟弟有限的接觸中，很感佩他榮神益人的懿行。

的確，弟弟與死神搏鬥期間，兩岸三地的教友都迫切為他祈禱，還輾轉取得我的電話和電郵，問我該怎麼為他盡點心力？看到他這麼受大家關愛，讓我固然深以他為榮，也很以他沒打疫苗 為憾。

回顧他的一生，可謂吃盡苦頭。當年攜家帶眷，自費來美留學，半工半讀，艱困備嘗。好不容易畢了業，卻因為要靠老闆申請綠卡，不得不忍受低薪超時的工作；等到終於拿到身分，帶職服務不滿十年，按捺不住聖靈的呼召，又投身全時間的宣教工作，在中國人紛紛奔著美國夢來時，他卻以美國公民的身分，前往中國偏遠的內陸宣教。

在中國偏鄉山區，住在鄉民家中，蓋了因為水源缺乏而不能常洗的棉被，跳蚤蝨子咬得他一身是膿皰；跟沒有公筷母匙習慣的鄉民共食，染上了傳染性肝炎；因為疲於奔波而免疫力下降，感染了俗稱蛇腰的帶狀皰疹；在大陸沒有醫保，只能靠教友介绍的針灸和中藥，這樣又得了血清性肝炎。

三年前才從宣教工場退休、早已完成神學院裝備的他，又以坐六望七之年到美國神學院進修。好不容易去年八月畢業，在教友基於信仰都不打疫苗的情況下，照常帶領小組聚會，九月初確診新冠肺炎，必須緊急送醫。當他看到專程飛去看他的兒子時，一向工作狂的他，第一句話竟是：「我好累，我想退休了。」聽了怎不令人鼻酸？

親愛的弟弟，安息吧！你終於息了地上的勞苦，回到天父家跟爸媽團聚，雖然他們可能很驚訝，你怎麼先我們一步？