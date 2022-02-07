防疫 居家的簡單日子裡，柴米油鹽醬醋茶升格為家庭要務，咱倆為了雞毛蒜皮小事或無聊話題，偶爾也會抬上槓子，爭得面紅耳赤。意見相左到毫無意義時，我會脫口而出：「算啦！算啦！我不管你，你不管我。」以此收尾下個台階，兩人才好「一笑泯恩仇」，我姑且大方地放他一馬吧！

「我不管你，你不管我」這家常話來自母親的真傳，逐漸成為我們的「通關密語」。乍聽之下，話鋒之間似乎暗示有些賭氣或惱羞成怒，但每當母親和顏悅色地如是說，這自然吐露的簡單語句卻蘊含著她的智慧、達觀與寬容。歷經戰亂和匱乏年代的母親，練就樸實俐落的人生哲學：不喜歡麻煩苛求人，凡事盡量親力親為；而她也確實說到做到，避免強人所難，明理圓融。

求學時期，母親從未要求我們競爭優良成績，即使獲得獎狀，她也總是淺笑而淡然處之。年少的我頗不以為然，經常向她抱怨為何不能藉此讚美我一番，哪像同學們的母親都把她們捧在手心上，呵護備至，讓我好生羨慕。

年長更事後，我才意識到自己何其幸運，感謝母親從未高壓強制我以學業為主，倒讓我能面對升學 壓力之下，依舊行有餘力閱讀課外書籍或聆聽流行音樂等等。彼時苦中偷閒的放鬆與樂趣，至今仍回味無窮，更加豐富了我的尋常步調。

負笈海外後，母親從未過問我有何目標或發展，聽任我拎起行囊，自認為趾高氣昂地飛往她毫無概念的方向。

年復一年，母親總是守在海洋的那端，無所要求，僅一貫叮嚀我要吃飽穿暖，照顧好自己和我的小家庭，她就安然放心了。

那些年返鄉探親時，母親如常拂曉即起，登山健走。看我貪睡懶覺，前一晚她會提醒：「明天一早我要去爬山，那就我不管妳，妳不管我囉！」逢著我和朋友出遊聚餐，她也會明快地說：「太好了，妳趕緊出門，別遲到了，我們各管各的。」

每回聽她這爽朗的口頭禪，內心頓時湧起甜蜜而飽受疼惜的思緒，因為我明瞭這就是母親的體貼與慈愛；不需要我為她妥協改變，更不需要我為她張羅忙碌。何等瀟灑豁達的母親，足以讓我在異鄉歲月中，無所牽掛地開創前程；她的無為而治，給予兒女們無比珍貴的自由與信任。

這兩年慢活宅在家，咱倆做不到相對無言語，難免為了瑣事而發表高論或嘮叨拌嘴。有時若發揮過度，稍一不慎，就會落入「我管你，你管我」的情緒勒索陷阱裡，糾結不已。此時總會默默地想起母親，緊急剎車，學她大聲自在地說：「我不管你，你不管我」，順勢讓小事化為沒事，莞爾一笑罷了。

此刻傳來大嗓門問話：「待會兒我要去打球，妳一個人在家會不會很無聊？」我立馬高興地回說：「你快去，不必管我啦！」