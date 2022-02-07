我的朋友史厄尼（Ernie Smith）是個土生土長的美國白人，但卻是個道地的中國骨董迷，我們因電腦專業而認識，因收藏骨董而深交。一九八九年五月，我應聘在美國球鞋企業龍頭耐吉公司（Nike）擔任電腦系統合約顧問，厄尼是耐吉公司的資深軟體工程師，我們同在一個小組工作。

在一次休息閒聊時，厄尼告訴我他最大的嗜好是收藏骨董，也擁有一些中國文物。當時我尚未開始收藏骨董，但是在出國前看了不少中國骨董文物的參考書，對中國骨董稍有了解，因此兩人談得很投機。之後，厄尼邀我在一個周末一起去逛當地的骨董店，又帶我去參觀此地號稱全美最大的骨董展售會。

厄尼比我小十幾歲，為人老成持重，個性誠實耿直。他第一次帶我去逛骨董展售會時，在會場入口處排隊進場時告訴我，進去後兩人要分開個別去逛，結束後在後面出口門外等候一起回家。我問他為何不一起逛？他笑著說，好朋友一起看骨董，難免會同時看上一個文物，兩人都想買，這時就很為難了，因為不知如何取捨。我聽了覺得頗有道理，於是欣然從命。

骨董的價值沒有一定標準，大多取決於個人的判斷，因此買骨董的人常喜歡還價，但是厄尼買骨董從來不還價，他看中的東西，只要覺得標價合理就照單收購，由此可以看出厄尼為人的忠厚態度。

厄尼做事認真，公私分明。有一天他告訴我，他的一位骨董商好朋友剛收到一批中國文物，有三十幾件精品，想請一位中國骨董專家替他鑑定並估價，問我願不願意接受這個工作。我一聽有機會看中國骨董，當然立即答應，厄尼隨之問我鑑定費要多少錢，我回答說不必算鑑定費，因為我不是真正的中國骨董專家。

厄尼嚴肅地說：「公事公辦，你花時間和腦力替他鑑定估價，這是工作，就像你在我們公司當顧問一樣。你若覺得自己不很專業，那就少算一點好了。」於是我說那就算一小時五十美元吧，厄尼笑一笑說可以。

在約定的那天，我花了兩個鐘頭替那位骨董商評估了三十六件中國骨董。骨董商很滿意，除了付給我一百美元的鑑定費外，還請我去喝咖啡 吃蛋糕。

厄尼是個才子，不僅是電腦專家、繪畫、烹飪高手，而且也是作家，英文造詣很高，曾經寫過一本電影 劇本。有一次我的一位中國友人寫了一本中英文對照的中外奇石專書，書中引用一首中國五言律詩，請我幫他譯成英文。我翻譯好之後覺得不甚滿意，靈機一動，就請厄尼替我修改潤筆一下，不到兩個小時，厄尼就把他修改的詩句傳送给我。經他修改之後，這首詩的英文翻譯比我的原稿好很多，真是詞韻皆美，也把原詩的意境表達得出神入化。

厄尼和我都已退休 許多年了，我們不常見面，但是偶爾會寫電子郵件互相問候、敘舊，談談骨董。我們的友誼就像彼此收藏的骨董，古樸無華，但是內涵深厚殷實。