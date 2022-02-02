鄉巴佬登山隊名字，來自我們經常爬山的南加州Schabarum Park音譯，還設計了隊服。六十多位志同道合的山友，已退休或在不同領域工作，常一起品嘗美食、爬山旅遊、團購；每年國慶，在一位山友視野好的家中觀賞煙火。星期六爬完山，是期待的早餐會，我們在咖啡廳室外，大家拉桌子搬椅子，靠在一起聊八卦，一陣陣開懷大笑。

我們結伴旅遊，出門在外，山友在身旁，倍增安全感，留下很多回憶。烏克蘭美女目不暇給，貝加爾湖用一個字形容：大；義大利 威尼斯，美麗水都；瑞士之美，賞心悅目；海上郵輪旅遊，在船上跳舞、練瑜伽、打麻將，不枯燥。去中國，到過西藏、張家界，看世界奇景天門山；湖北，爬過一座座高山峻嶺，看珍稀動物金絲猴；成都，看祖先的水利工程傑作都江堰；山西，看古蹟平遙古城、常家大院。

旅遊中也有插曲。那天在青山綠水的景點，一位年過七旬的老山友在路邊折了一支野花，撲通一聲跪在太太面前，舉著花說：「親愛的太太，我對妳的愛比海更深，永不改變，請答應生生世世都嫁給我。」大家笑得人仰馬翻，喊著：「親新娘，親新娘」，他的浪漫舉動，把旅遊帶到高潮。

湖北騰龍洞是亞洲最大的山洞，可容五十輛大卡車並行，直升機飛進飛出。在山洞裡看少數民族表演，中場燈光亮起，舞台中央站著一位美女，主持人說，這位姑娘今年十九歲，她要拋繡球，願和接到繡球的男士成婚，今夜入洞房，引起轟動。繡球居然被我們山友接到，他走上舞台，站在美女身旁，行禮如儀，主持人宣布送入洞房，他牽起美女的小手，轉身走向後台，大家喊：「哎，你老婆怎麼辦？」他心猿意馬，充耳不聞，雙雙消失在帷幕後，大家笑彎了腰。

二○一六年冬季，組團去威尼斯，到達時已是深夜。我們沒有導遊，面對這陌生的地方，一位山友在平板電腦上點點畫畫，帶領大家「坐公交船」。

下了船，拿著平板帶路，三十多人拖著行李，走在狹窄的石板路上，發出震撼的噪音，沿著小河，翻過一座座石頭拱撟，到了古老沒有電梯的旅館，扛起行李，喘著大氣爬上樓。真是難忘的威尼斯之夜。

來到時尚之都米蘭，坐地鐵 遭扒手襲擊，嚇得大家背包掛胸前，還用兩手緊緊抱住；在美得讓人窒息的米蘭大教堂廣場，正欣賞精美建築，一陣騷亂，搶劫在眼前上演。不久附近又發生搶劫，光天化日，公然搶劫還接二連三。

在一個體面的餐廳用餐，店家極力推薦標價六歐元的魚，大家點了魚，吃完飯帳單上居然是一百二十歐元，氣憤地和店家理論，店家慢條斯理指著菜單下面一行小字：「魚是以盎司計價」，魚已吃下肚，有理說不清，心不甘情不願付錢。米蘭，嚇破了我們的贍。

二○二○年初爆發疫情 ，世事驟變，活動都停止，枯燥地宅在家裡。

過了漫長的一年半，疫情緩解，大家迫不及待在公園會餐、打橋牌，找回久違的笑聲，更由有經驗的山友策畫周末鐵馬騎行，每個周末都到不同的景點，大家神采飛揚，盡享美景，筋疲力盡，可是胃口大開。

鄕巴佬山友，我愛你們，有你們相伴的日子，豐富多彩，說不完的快樂，道不盡的幸福。經過這二十多年，互相體諒，相互尊重，為團隊奉獻無怨無悔，這難得的情誼，相信是前世修來的緣。願這個緣分生生世世永續，祝願大家平安度過疫情，再攜手遊世界。