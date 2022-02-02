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1日連傳2起校園槍擊 釀3死 校警殉職1學生喪命

「納粹屠殺無關種族」 琥碧戈柏失言 停職2周

陪審員一日記

龔則韞

美國公民每兩年在居住城有一個做陪審員的義務，參與審理案件。法院會來信給予一個編號，並通知某月某日八點到法院報到，還吩咐要早到三十分鐘做安檢；你的雇主必須配合，照給薪水。我在本地住了三十多年，被召喚多次，在去法院的前一日先打法院提供的電話號碼，聽留言是否自己的那個號碼在規定內，若不是，就還要去上班；若是，則第二天早起去報到。

因為法院在城中心，停車困難，先生開車送我去，報到後又是等一個多小時才會被帶到法庭裡，兩邊律師輪流叫每一個人到法官前問問題，他們要的陪審員是對該案件毫無偏見和經驗的人選。

我碰到的案件大多是交通糾紛案件，我曾經有被追撞的經驗，所以都被淘汰，我樂得回去上班。直到五年前碰到的是家暴，我被入選成為十二個陪審團員之一，團員中各族裔人數平均，坐在陪審席。

開庭後，原告和被告與律師進場，雙方都是墨西哥裔，講西班牙話，由法庭翻譯員即席翻譯成英語告知原委，律師則講英語，案情是妻子吿丈夫家暴。

妻子臉上妝容細緻，衣著光鮮，戴Tiffany耳環、手提LV包，帶著氣焰指控丈夫不幫忙照顧兩個女兒，不給家用，還對她拳打腳踢，她申請「禁接近令」不准靠近她們，也不准回家，但是丈夫無視法院命令，偷跑回家，她說得聲淚俱下，並呈上驗傷報告。我聽完她的陳情，掬一把同情之淚，真是遇人不淑。

丈夫穿著洗白的襯衫和長褲，及一雙磨得發毛的皮鞋，神情落寞。他說，他妻子不做家務，每天丟下孩子給鄰居去逛街買名牌。他後來失業，失業金用完還沒找到工作，當然無法給家用；她天天鬧得沸沸騰騰要錢，無法忍受，才失手打了她。她立刻報警，警察來了粗暴地扣上手銬，將他拘留一夜，回家後發現門鎖換了，無奈之下去投靠親友。

他因為有案底，更難找到工作。他想念女兒，趁妻子不在家回家看孩子，是女兒開門讓他進去，孩子說某叔叔常來找媽媽，可是妻子突然回家，看見他，立刻報警，警察對他狠揍一頓，害他再次入獄。我聽完覺得被告似乎被冤枉了。

十二點午休一小時，然後輪到證人入場做證，原告律師傳來閨密和警察，被告的證人則是兩個朋友。雙方律師正問又反問證人，場面十分火爆。兩個白人警察又高又壯，對矮小的被告根本是形同老鷹捉小雞，難以想像被告能夠拒捕。

此時已是下午五點鐘，庭審結束，陪審團進入密室，鎖門、討論、投票，必須全票通過才能結案。我們幾個持無罪者，終於經過一番討論被說服，同意被告有罪，但是陪審員白人J力排眾議，始終認爲被告無罪，絕不妥協，我們無法全票通過。法官最後宣判官司流產，不得再告。法官發給大家一張行政簽名信存證，然後眾人走出法院，已是晚上八點鐘。

在法院門口，一輪明月高掛天上，月光穿過行道樹和旁邊的高樓大廈，斑斑駁駁撒滿地面，清風徐來，刹那澆滅頭上熱氣和心潮波瀾，回歸自我。

我打電話給先生來接我，等車時，一位女法官停下來，說她剛從外面吃過晚飯回來加班，問我剛剛弄完？我點點頭。結果如何？官司流產。她笑開了嘴，說：「那些警察和證人都會說謊的。」說完，怡怡然走進法院，留我兀自發愣，手上緊抓著那張還在發燙的行政簽名信，明天上班後要記得交給人事處留檔，今天才算是有薪日。

警察 家暴 墨西哥

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