那年過完春節，妻子時不時現出愁眉，道出慨嘆：「這個年過得沒有意思。」對此，我也感同身受。其中因由我倆心知肚明：春節期間，兒子獨自一人離家赴京求學英語。

兒子當時就讀當地一所普通大學，學校離我們小家居所僅五、六里地之遙，投一元錢幣坐公交車就可回家。因而，自走進大學校園之日起，兒子每周都回家與我們歡度周末，周日晚上返回學校，特別是上大學當年的新春佳節，放寒假的兒子，充分展現家族長子、長孫身分，適時快樂出場、登台、亮相，使我們的小家充滿歡聲笑語。

然而，大二學期伊始，兒子經過深思熟慮，確定新求學目標：大學畢業考研或出國留學。於是，潛心攻讀大學課程之餘，他利用寒暑假前往瀋陽和北京 新東方英語學校求學英語。兒子第一次赴北京求學時，被安排在新春佳節期間，我和妻子得知很是不捨，但兒子求學意願很堅定。

農曆臘月十四晚上，兒子獨自一人登上開往北京的列車，從他啟程時起，我和妻子心中便抛出了一條長線，這長線跨越千里時空，繫在了偌大而繁華的北京城，繫在了兒子述說的距北京市內一百多公里的學習區域。如此惦念皆因過往二十餘載歲月，兒子從未出過遠門，一直在我們身邊，尤其是新春佳節，每年都陪伴我們度過。

兒子理解我們的愁苦，抵達京城就用手機 短信和長途電話介紹他的學習和生活，慰藉我和妻子的牽掛惦記，但我和妻子的惦念，卻隨著「年」的臨近越來越濃烈。

待到大地萬家燈火、蒼穹綻放火樹銀花的除夕夜時，我和妻子又情不自禁叨念起兒子，就在這時，獨自一人在學校寢室過年的兒子從千里之外的北京打來電話，向爺爺、奶奶，向我和妻子，向叔叔、嬸嬸以及堂弟堂妹問安拜年。

這一刻，我心中浪潮翻滾，欣喜交加，鼻子禁不住一陣陣發酸，眼裡溢漾出淚花。啊，除夕夜，我兒為了求學，孤單一人在他鄉過年。那一刻，我心裡刻畫了兒子二十二歲畫像。

正月初十，兒子完成補習課程回到家裡，看著兒子疲憊神態和消瘦臉龐，我和妻子心疼不已，連忙取出留存的年貨，送到兒子面前，兒子卻不停地搖頭擺手：「我什麽都不想吃，只想睡覺。」說完一頭倒在了床上。我和妻子心中再次五味雜陳：兒子，春節期間，你一個人在北京求學，不僅吃了苦遭了罪，沒有過好年，同樣，因為惦記你，這個年我們過得也無滋無味……。

還好，有耕耘就有收穫，次年初夏，臨近大學畢業，兒子獲得出國托福英語和GRE考試合格證書，隨後未到一個月，前往美國奧勒岡州立大學讀研究所。研究所畢業後，創業打拚，定居安家，娶妻生子，並將我和妻子領到了美國。此後的春節，我與妻均在兒孫繞膝中開心快樂地度過。