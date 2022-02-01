每逢中國農曆春節期間，我居住的洛杉磯 商家聯手舉辦「華人 廟會」，數百個攤位占滿五個大展廳，各種過年糖果、食品雜貨琳瑯滿目，應有盡有，吸引人潮，每年春節我和太太總會去「廟會」過一把中國年的癮。然而，疫情 來襲，「華人廟會」也都不得不封店休市，新春廟會也只得泡湯了。

春節將至，我仍十分懷念逛廟會過年的熱鬧氣氛，但目前洛杉磯疫情仍不見好轉，新的病毒又來擾亂我們的生活。幸好，我周圍的人均已打了疫苗「加強針」，停擺兩年的「華人廟會」二○二二年將捲土重來。對此，我早已摩拳擦掌，將與太太一起逛「廟會」，享受虎年美妙時光。特殊年代，非常時期的「廟會」，一定給人們帶來新年不一樣的感受。

以往的「華人廟會」從早至晚連續舉辦兩天，這裡有孩童喜歡的大型遊樂場，超大摩天輪、雲霄飛車、電動轉馬、巨龍轉盤等。還有騎大象，兩隻大象如移動的「山頭」，給人們帶來全新的體驗。迪士尼樂園的米老鼠與小朋友近距離互動，成了孩子們歡樂的海洋。

新春年貨也是我的最愛，買兩包糖炒粟子，現炒現剝，邊走邊吃，好像回到上海「龍華廟會」。花市攤位上擺滿了蘭花、小橘樹、富貴竹等，我太太喜歡選購富貴竹，碧綠青澀，綠意盎然，放在家中窗台上，給人春回大地，空氣清新，新年吉祥之感受。

表演大舞台是廟會活動中心，節目豐富多彩，不僅有民族舞蹈、少林寺武功表演，還有吹拉彈唱的曲藝演岀；老年合唱團載歌載舞，讓大家感受新年氣氛。

戴著財神帽、身著大紅袍的財神爺更是忙碌地向大家拜年，發紅包，沾喜氣，給人們帶來快樂與好運。鼓鑼齊鳴，龍盤獅吼，獅龍起舞，獅子穿梭在上百個攤位之間，人潮不斷，熱鬧非凡，年味十足。

在寫春聯攤位上，碧眼金髮的洋女婿穿著綠色唐裝，上裝還繡著兩條飛龍，他用毛筆沾了幾下硯台墨汁，聚精會神地用紅紙書寫了「福」、「吉祥」、「迎春」等字。不少人為了索取「洋墨寶」，排著「長龍」等候，只見華裔太太在一旁還不停地幫他擦汗磨墨。

春聯傳頌著中國傳統文化，散發著春天的氣息，捎來美好祝福。我幸運地得到一幅「春回大地」的書法，如獲至寶，立馬收藏起來。

在敲鑼打鼓聲中，一隻金獅子邊舞邊跳，一路行進在攤位通道人群中。突然，一位華裔小男孩站在一位老太太面前，開心地把手中的紅包準備塞進迎面衝過來的金獅子，小男孩炯炯有神的大眼睛凝視著大獅子，把紅包「餵」進大獅子嘴裡，情景美妙可親。

說時遲，那時快，我快速用手機拍下這動人一幕，事後，我拿這張照片參加「廟會手機隨手拍攝影大賽」，還拿了個三等奬，這是我意想不到的新年禮物。

新春廟會早已成為我慶祝新年不可少的「節目」。疫情病毒終將要成為過去式，新春廟會必將要永遠「回歸」到人們生活中來，春天一定會來臨，期待明年廟會開市一定更熱鬧。