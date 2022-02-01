這兩年多疫情 ，因困在房子一個小小的空間，不便、不敢、不能外出活動，許多人的心理消極、頹喪、精神不振，但我也看到更多的人進行自我調節，尋找各種方式，以適應他們人生第一次遇到的長時間受困。

太太的閨密嫦姐從小就喜歡裁剪縫製衣服，雖然現在服裝工業已經相當發達，多款式、便宜貨滿街都是，她仍然對自己動手縫製衣服樂此不疲。這兩年她雖極少上街，偶然一次上街便是到布匹市場去逛，並買合自己心水的布料。她最享受的是買了自己的心水布料後，回到家中想像布料變成成衣穿在身上的幸福。

這種幸福感一直延續到裁剪、縫製、製成成衣的整個過程，她對自己的創意及手藝滿懷期待，就像是作家在創作自己靈感發現時的奮筆疾書。

這段時間，嫦姐的做法更令人眼界大開，她故意選擇價格不是很高的布料，用心剪裁，裁縫好衣服或裙子後穿到身上，用手機 拍照發到朋友圈，讓姊妹們評價，如剛好有約，則穿到現場給姊妹們過目，一旦大家反應不錯，就繼續保留，並美美地講一通買便宜布料及製作款式的經驗，如反應不好，則送人或捐給貧困地區。

我太太走的是模特路線，她不善裁縫，而是喜歡學著模特的樣子在家裡走模特步。她一有空就將自己衣櫃裡的一排排衣服取出，把玩欣賞，然後穿在身上，根據衣服的款式、色彩、圖案認真地輪番搭配，搭到自己覺得滿意，便在書房走到大廳展示一番。來回一次都問「這款搭配如何？」「這條裙子如何？」「還有這條圍巾呢？好看嗎？」然後又煞有介事地走一次，力求似模似樣。

未有疫情時，太太生活的最大樂趣就是逛商場，這次為了避免人多感染，不便也不敢輕易到商場了，即被迫學會網購。

網購她看得最多的就是衣服了，一旦買回來一件，在家放兩三天，讓有可能存在的病毒減弱或消失後，洗滌一次便開始試穿，穿後仍然是在家裡試走模特步，大有進行家庭時裝表演味道。為了更好的效果，有時還打開手機播放悠閒音樂做背景以示專業，每次這麼一折騰，就可以高高興興地打發一個上午。

太太及她的姐妹們等剛退休 一族女士們，如此度過困在家裡的日子，真佩服她們的創意。