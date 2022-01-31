去年十二月初，我的孫女兒李維珍由紐約市趕回舊金山 過年，她的爸爸開車把她由機場接回家。小姑娘才進家門，就覺得喉嚨痛而且發燒，她的媽媽慌忙把她帶到任教的舊金山醫學院去檢查，竟然查出來是陽性。

確診了，這可如何是好？把我這位做祖母的嚇得膽戰心驚。「媽，您老人家放心，她的爸爸、媽媽都是醫師教授，誰能比她受到更好的醫藥照顧呢？」兒子安慰之言提醒夢中老母，也是，我這做祖母的白操什麼心。

果然，經過了嚴謹小心的治療和隔離，小美女脫離險境。除夕那天，也就是我的生日的中午，兒子、媳婦領著孫子以及康復了的孫女，四人戴著口罩 、開了車到奧克蘭市來，在一家露天的越南 餐館給老祖母祝壽。

今年不比往常，不能廣請賓客，大肆熱鬧，如今只能在室外暖爐下，全家一人吃了一碗越南麵。兒子從袋子裡取出一個禮物包，大家齊聲高唱生日快樂。

老壽星打開禮物包，原來是一個新的紅色iPhone十三！「太好了，可是……。」我這位大齡熟女雖然感動，但是還是有話骨鯁在喉。

「媽，您不用擔心，我們立刻回到您家，用您的電腦，把您的舊電話資料存到新電話中。」知母莫若子，兒子一下子就解除了母親心中的疑慮。「哈哈，太好了！」老太太高興得大笑出聲。

電腦操作完畢，全家五人用新電話祝賀之後，一擁到三樓花園散步。「媽，妳說有孩子好不好？」兒子問。「這還用問！可愛小嬰兒期的孩子，在雙親的懷抱中就溫暖了父母的心。後來上學，在校中受到老師們的褒揚稱讚，替父母掙足了面子。長大了……。」我回答道。「長大了還會帶媳婦和孫子孫女過來給母親祝壽。」戴了口罩的洋媳婦非常溫暖地給了我一個擁抱。

「將來您老了，您的孩子們還會盡全力照顧您老人家的。」兒子笑嘻嘻地保證。

什麼？將來老了？難道他們認為我現在還沒有老，要等到將來才會老？這個想法未免也太可愛了吧！