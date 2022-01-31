兒時住在台中日式房舍之故居，十分古樸典雅，對那兒的一切有著深厚的情感及懷念，在台中過的每一個農曆新年均印象深刻。

年三十一大清早，父親帶著全家大小忙碌地準備祭祖上供，他拿出文房四寶，我們兄弟姊妹四人搶著拿紅紙鋪在桌面，仔細地磨墨，寫下春聯及吉祥語。我們帶著喜悅在各個門上貼著，頓時四周喜氣洋洋，有了過年的感覺與氣氛。

供桌前方掛上一面紅緞龍鳳桌圍，桌前兩方各一串事先黏好的串串金紙，桌子正中擺好香爐、紅蠟燭，及米酒兩杯左右相伴，在二十四小時內隨時都要連續上香，煙香瀰漫、紅燭明亮輝煌。

一到正午，父親帶著全家人點燃紅燭，上香拜拜迎來祖先的護佑。我們會圍繞在桌邊看著煙霧繚繞、翩然飛舞，飄散於空中，把自己的心願默許以求保佑家人平安健康、事事順心如意。我們安靜等待著每次上香的機會，心裡念著祖先們多留些好吃的糖果糕餅給我們吧！父母親遵守家鄕北方人的傳統，守歲由年三十正午開始直至新年正月初一的正午，共二十四小時。

除夕年夜團圓飯，滿桌的大魚大肉，年糕福滿天，大人有紅酒助興，小孩有汽水享用，在飯桌上我們總是要求大人一遍又一遍地講述北方老家各種百聽不厭的習俗及故事。在年夜飯之後，父母會陪我們玩撲克牌及擲骰子等遊戲，我們也必須在午夜十二點，在供桌擺上素水餃及白饅頭各兩盤。

說起包水餃亦是記憶中的趣事，由媽媽和姊姊掌廚，水餃素餡內容豐富，有大白菜、木耳、炒過的豆腐、油條及粉絲等，油條最難剁了，每個人都想剁易剁的菜，此時以抽籤方式公平決定每個人的菜品。好不熱鬧七手八腳、興奮看著一盤一盤的水餃都包好了，再來觀看浮在鍋裡胖乎乎的水餃，好開心，吃了水餃就要長大一歲哦！但我們要在祖先享用之後，等黎明的第一道曙光時才能吃上水餃。守歲是兒時最期待的時刻，可以熬夜，總要等午夜十二點後才依依不捨地想著可口的水餃，進入甜美夢中。

年三十對孩子來說也是有意義的一晚，我們一定要蓋上有動物皮毛的大衣、毯子或圍巾等睡覺，如此年獸就以為我們是愛動物的同類，不但不會打擾我們，還會給我們靜靜祝福的平安夜。

天亮了，欣喜萬分迎來大年初一，我們歡天喜地穿新衣戴新帽，拿著成串的鞭炮在大門盡情地放著，送舊迎新如此揭開了序幕，而興奮之事接二連三到來，趕快進屋吃水餃吧！

先給父母長輩三鞠躬拜年，紅包一個個都收好，兄弟姊妹間也要給年紀大的拜年及給年幼的紅包。接著親朋好友鄰居陸續上門來拜年同喜同樂，因為我們家有好看的供桌，在鄰里間是聞名且唯一的，這一天特別忙碌熱鬧，鄰居街坊很多孩子們探頭伸頸想一探究竟，母親準備好很多的糖豆分送來訪的孩童，一直持續到中午。正午我們會燒大量金紙，全家一起上香感謝神明、拜別祖先，隆重送回保佑子孫萬代的列祖列宗。而過年接送祖先的儀式及傳統文化就這樣周而復始，年年相傳、代代傳承。

來美居住近五十年，不論是住在密西根州 或是南加州 ，過年上供時的情景，每每讓我倍感思親，更懷念故鄉，每年我都繼續保留著這些讓我心裡溫暖難以忘懷之傳承。