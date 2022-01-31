又到除夕吃年夜飯時，卻想起去年難忘的那一頓。

二○二○年中，疫情 嚴峻，不敢再去超市買菜，朋友介紹我到團購群組中。每天在群裡看著貼出來的山珍海味、蔬菜 水果，跟著訂購，當天送到，度過了一段開心的團購蜜月期。

也許是因為組員大增，生意越來越好，太忙了，團購的服務品質開始下降。有一次我興高采烈地訂了芭樂，盼了一天，送來的居然是一盒軟趴趴的芭樂片。

雖然有些不開心，但好吃如我，可不是碰到點不如意就打退堂鼓的。這不，快到農曆年了，群組隆重推出年夜盆菜大餐，十二道大菜：闔家富貴雞、平安喜樂鴨、年年吉利蝦、深海游水鮑、青草放養牛，連歲歲如意菜都有了，才一百二十八塊大洋。

我立即下訂，期盼著吃一頓道地的年夜飯，又擔心十二道菜太多，媽媽、女兒和我三個人吃不完，打電話要姊姊、姊夫算準時間來拿，十二道菜分成了兩家的年夜飯，這回可是物美價廉，賺回本了。

除夕當天，心急口饞等待著。送飯的師傅敲門，先奉上一個比巴掌略大的深盤，拿在手中很有分量。哇，前菜就這麼豐富了，主菜怎麼吃得完呢？一回頭，師傅開車走了，連忙打電話給開車師傅，告訴他忘記把我的菜給我了，師傅回說，「剛剛交給你了。」「我訂的是十二道菜，你只給了我一盆呀。」「是十二樣材料在那一盆裡面。」

什麼？我打開蓋子，挑翻著菜細數，三塊雞、兩片鴨、四隻小蝦、白菜、豆腐皮、一個拇指大的鮑魚、一片海參，好像確實有十二樣材料。想到開車過來分享年夜飯的姊姊已經快到了，我連忙打電話去附近的飯店，但是每一家都已經結滿訂單，無法再訂菜了。

尷尬地等到姊姊、姊夫來，給他們看我的十二道年夜飯大盆菜，分了他們一半，再到冰箱翻箱倒櫃，把可以充飢的飯菜塞給他們，想到他們得再開半個小時車回去，羞愧地想鑽到冰箱裡。剩下的一半年菜，我和女兒剛好一人一小碗，加上午餐吃剩的兩片炸雞，年夜飯就這樣打發了。

姊姊把年夜飯照片貼在家庭群組中，家人們在群裡留言連罵帶笑，一向好脾氣的姊夫大發雷霆，倒不是嘴饞沒吃到好吃的，而是心疼在這種促銷下，會害得多少家庭開心地想吃年夜飯，卻等到了這一份失望。

我覺得窩囊透了，忍不住發照片給好友抱怨，朋友秒回，還附上照片，原來他和我訂了一模一樣的年菜，只是他家裡還請了客人，只好又請群主臨時補了十個菜，才算吃成年夜飯。

人的心理真奇怪，自己受騙覺得窩囊難受，現在發現朋友也受騙，啊，那就是詐騙集團 的錯了，與我無關，心情開朗了起來。

再去跟其他朋友查證，才知道當天好幾位朋友都訂了相同的盆菜。發現自己上當後，朋友們一方面因為厚道，一方面覺得沒面子，所以大家都沒說破。現在說開了，忍不住彼此取笑，說不定本來店家準備了兩份材料，因為我們太愛吃，訂的人太多了，只好臨時瓜分為十份，人人有份。一年了，偶爾看到群組中新貼的菜色照片，總會讓我想起去年那頓難忘的年夜飯，還有當時那種哭笑不得的感覺。