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冰雪隨想

清風徐來

在亞熱帶氣候的台灣，要看到白雪皚皚的美景是個奢望；後來到美國，一直停留在美國東北岸，到了冬天就要準備與冰雪為伍。每逢下雪，我驚豔於粉妝玉琢的世界，大地白茫茫一片，多麼純潔美麗，同時也不免憂心忡忡。

從前上班時最怕下雪天。那個時候不如現在上班時間那麼有彈性，又沒有在家裡上班的許可規定，每天朝八晚五地去公司報到。有一次早上抵達辦公室不久，外面開始飄起雪花，公司發出通知，中午可以下班，這時雪一直靜悄悄地落下，我把車子開出公司的停車場，停停等等，就花了半小時。上了高速公路才知道事態更嚴重，由於積雪將路上畫分路線的線條全部掩蓋住，駕駛人失去方向指標，橫衝直撞，有些車子在雪地上打滑，東倒西歪，更有些車子乾脆罷工，就地熄火，處處驚險。我戰戰兢兢地開車到家時已經天黑，平常車程大約一小時，那天開了五、六個小時。記得那個冬天雪特別多，有時積雪高達五、六尺，比人還高，小孩子樂得堆雪人、打雪球，大人為了要剷雪出門而發愁。

多年前，一場大雪以後，我去健身房，一心想著要彌補幾天來的疏於運動，一不留神踩到又硬又滑又透明的冰，摔了個四腳朝天，左腳腳踝又紅又腫，幸好兩個路人扶我一把才站得起來。

當時就近去看了一個足科醫生，他鐵口直斷說我要開刀，否則將來會受苦於風濕等毛病，後患無窮；還好後來我去看了好友千春的先生，他是個有名的骨科醫生，幫我仔細地照了X光後，說不必開刀，左腳膝蓋以下敷石膏六個星期，固定住骨頭，讓它自行生長，慢慢恢復就行。真是「一失足成百日恨」，所幸我恢復良好，至今行動自如，感謝這個良醫。

奇怪，我來到美國四十多年，從來沒有碰到過銀色聖誕節，有一次妹妹的兒子和好友的兒子從加州來我們家過聖誕節，那時兒子女兒以過來人的身分告訴他們，假如晚上睡覺時內衣反著穿，能夠「祈雪」，四個小孩在聖誕夜很虔誠地反穿內衣。這大概不屬於聖誕老人管轄範圍之內，結果迎來一個金光燦爛的聖誕節。

如今我搬到一個成人社區，每個月要交屋主維修費，包括夏天除草，冬天剷雪，我輕鬆不少；又有社區俱樂部，裡面有健身房，也不必出外另謀鍛鍊場地了。退休之後老神在在，不必擔心下雪天披掛上陣出門打拚，有閒情逸致欣賞雪景了。

想到陪伴我童年的「踏雪尋梅」這首歌，雖然不能踏雪，年紀大了怕摔跤，又不知道何處可以尋梅，也無驢可騎，但是「好花採得瓶供養，伴我書聲琴韻，共度好時光」是可以實現的。鈴兒響叮噹，響叮噹，保持童心未泯才能快樂。

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