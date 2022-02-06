瑪麗是我以前的社工督導同事，她是個單身的白人，大學畢業就考進社會局，從基層社工開始，一直到她升遷為督導後，她就因為不玩「辦公室的政治遊戲」而停止向上升級，專心輔導她的社工，使更多的受虐婦女及兒童得到更好的幫助。

郡政府社工的薪水不算優厚，但是她開的是德國進口車，手上戴著名牌手表，穿著很體面的衣服，一點也不像我們這些人裝扮樸素。以前社會局局長曾經悄悄請她的經理勸她，不要穿著太華麗，被她以維護個人自由的權利而悍然拒絕了，這也是她不能繼續升遷的原因之一。

我和瑪麗認識久了以後，她把生平和我分享。瑪麗的父母親是逃避戰爭由亞美尼亞到美國的移民 ，父親是一個裁縫師，母親在亞美尼亞時曾經結過婚，不過先生死了，她就移民到美國，沒有親人可以依靠，在加州 遇到了年紀比她小很多的同鄉，就結婚了。

瑪麗的爸爸因為經過戰亂，吃了不少苦頭，他什麼都不相信，只相信「有錢萬事通」。他做裁縫賺的錢大部分自己留下來，只給太太很少的錢養家和兩個女兒。瑪麗的媽媽看到先生如此不顧家，只好出去做工賺錢，但什麼都不會，只能到有錢人家去做清潔工。瑪麗小時候就跟媽媽去做工，幫媽媽帶妹妹，瑪麗說她看到那些有錢人家的擺飾和主人的穿著，小小的心裡非常不平衡，告訴自己將來一定要賺錢，讓媽媽過好日子。

瑪麗的爸爸是一個不苟言笑的鄉下人，對太太女兒都很冷淡，除了最基本的衣食住行，他從來不給她們母女任何額外的費用。瑪麗到從初中開始就自己打工，幫鄰居看孩子、做家事賺錢；高中畢業後，她一面打工一面念書，因此花了六年的時間才念完大學。大學畢業後，她找到了社會局的工作，馬上把媽媽和妹妹接到她自己的公寓去住。

瑪麗的爸爸小氣到幾乎是守財奴的境地，他不相信銀行，把錢都拿去買罕見的錢幣，很仔細地登記每一個錢幣的價值及購買的日期。這些錢幣都放在車庫水泥地底下一個鋼鐵做的保險 櫃裡，密碼只有他自己知道。瑪麗的媽媽雖然不和先生住在一起，但她還是好心地偶爾會做一些家鄉菜帶去給先生吃。

有一天，瑪麗的媽媽在屋子裡找不到先生，去車庫一看，發現他倒在打開的保險櫃邊不省人事，瑪麗的媽媽嚇壞了，連忙打電話給瑪麗，幸好瑪麗還能冷靜地叫媽媽打九一一急救，另外請媽媽趕快把保險箱裡面的東西全部倒在車庫的垃圾桶裡，救護車把她爸爸送到醫院後，已經回天乏術。

瑪麗的爸爸一輩子對家人苛刻，計算著他存的錢幣可以供自己過非常優渥的晚年生活，結果他完全沒有享受到。瑪麗說，是天意讓她媽媽在那時那刻回去，要不然怎麼爆破那個槍砲不入的地下保險櫃，還是一個大問題呢。

瑪麗說她爸爸留下的那些錢幣是「天上掉下來的餡餅」，她們賣掉所有的錢幣，得到一大筆財富，扯平了她爸爸對她們母女一輩子的吝嗇刻薄。從此以後，她的人生哲學是「為自己而活，活在當下」，難怪她要快樂地開好車、戴名表，誰能怪她呢。