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放棄憂慮

由韁

一月初，加州一名女檢察官員在感染新冠後突然去世，她的丈夫承認是因為妻子沒有打疫苗所致。我對疫苗的看法是很明確的，已經打了三針，別人不打我打，這是我的自由，如果沉浸在無休止的論爭中，筋疲力盡，免疫力受損，病毒就可能乘虛而入。

疫苗有效是肯定的，但是疫苗是否有副作用？不是我等平民所能了解的，所以就要放棄那些對打疫苗的憂慮。在生活中要敢於放棄憂慮，說起來很容易，做起來卻很難。在疫情中，我多次沉陷憂慮不能自拔。

二○二○年九月，舊金山的兒子要他媽媽十二月初到他家照顧坐月子的妻子，那時人與人之間都互相躲避病毒，我怕人人，人人怕我，很難請保母，即使請到了，我們也不放心。他家裡還有一個兩歲的男孩，一旦媳婦生孩子了，夫妻倆都在醫院，讓一個兩歲的孩子和一個陌生人日日夜夜在一起，孩子會害怕，大人也心不安。

這麼深切的憂慮，說放棄實在難，但是憂慮只能加深精神困境。想到這裡，只能把憂慮交給上帝了，能做到的，就是為兒子兒媳排憂解難，在西雅圖的妻子決定前往舊金山。

準備了三個月，直到十二月初小孫女出生前半個月，我太太才趕到。那時美國的疫情已經十分嚇人，新冠死亡達二十三萬人，加州每天有兩萬多人確診。我太太不敢坐飛機，好在有一位親友要開車到加州，就讓她搭車前往，但要在奧瑞岡停車過夜，所以還要住旅館。

我非常擔心旅館的安全，是否衛生？會不會有確診者入住？感染風險有多大？打電話給太太，她也忙得沒有時間接，我沒有辦法知道細節，只能在心裡禱告，把心中的憂慮化成樂觀和祝福。她終於一路平安抵達舊金山。

兒媳是手術分娩，需要在醫院觀察一周，為了怕感染，在醫院陪護的兒子也不准外出，太太只好一人在家照顧小男孫。兒子的住房是公寓的三樓，她七天七夜、每天二十四小時照顧孩子不敢出門，忙得連垃圾都沒有辦法到樓下倒。妻子年過六旬，是否挺得住？我還是憂慮重重，要放棄憂慮，唯有禱告。

兒媳分娩之後，我每天都在憂慮老婆和兒子一家是否平安？謝天謝地，太太在他們家待三個月，大家都平平安安的，兩個孩子也很健康。

現在，已經一歲的小孫女健健康康，能叫爸爸媽媽，還會搖搖晃晃走幾步；已經三歲的哥哥非常活潑可愛，不僅會說流利的中文，還向她的奶奶學會了很多閩南話，常常奶聲奶氣地叫我阿公。做阿公的感覺真好啊！有了這兩個小寶貝，還有什麼憂慮不能放棄呢？

疫苗 加州 舊金山

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