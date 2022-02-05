我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北京成史上首座「雙奧之城」 潛台詞：中國今非昔比

也談車禍

稚竹

來美三十幾年了，多少都會遇見一些車禍，記得我大概發生過兩三次吧，都是小車禍。有一次是因突然黃燈變紅燈，來不及停下撞到前面的車子，於是下車觀看，心想這回可逃不了，結果該車主認為只是稍微刮到一點，不嚴重，又是舊車，因此我逃過一劫。

兒子兩年內發生了兩次車禍，一次是對方闖紅燈，撞上兒子的車，左後方與輪胎被撞壞，結果對方一溜煙跑走，兒子找不到人，只好作罷。經過估價後，修車划不來，只好自認倒楣，另買新車。

另一次是發生在去年八月，兒子後方車主在談話中電話掉落，為了撿手機，撞到兒子的車。兒子的車後方有損傷，而對方車頭毀壞嚴重，結果因密西根州規定，被撞者的保險公司自行負責，兒子很倒楣，又因缺乏零件，車子修理了許久，至今仍在修車廠中，他只好向朋友借車。不過幸運的是，兩次車禍中兒子與媳婦都沒事。

兒子的車禍還不算太嚴重，嚴重的是媳婦前年八月的車禍，因夜晚視線不明，撞上安全島，車頭全毀，車前擋風玻璃全碎，看照片令人震撼。媳婦因腦震盪入院兩天，還好是輕微的，她頭疼了一兩個禮拜就好了，並無大礙，真是不幸中的大幸。為了安全起見，自此以後兒子便天天接送媳婦上下班。

其實發生車禍時，應第一時間打電話給警察，做個筆錄，到時候有個證據，或者可以的話，抄下對方的車牌號碼，也好追討修車的費用，當然最好還是避免車禍，不過有時總會有意外發生，除了自己開車要小心外，還要眼觀四面，耳聽八方，免得有車撞上來。

車禍 警察 保險

上一則

僕人進去幫國王清屁股 伊斯坦堡廁所展看見文明演進

下一則

我的愛好

延伸閱讀

台鐵改革最大阻礙 員工：就是民代

台鐵改革最大阻礙 員工：就是民代
乘客拒戴口罩又一例 美航飛倫敦 1小時後折返邁阿密

乘客拒戴口罩又一例 美航飛倫敦 1小時後折返邁阿密
劉氏汽車維修中心專業技師多 服務快且完善

劉氏汽車維修中心專業技師多 服務快且完善
達聖律師事務所 專精車禍及意外傷害

達聖律師事務所 專精車禍及意外傷害

熱門新聞

除夕夜買車記

2022-01-30 02:00
徐至宏∕圖

雨一直一直下，怎麼得了？（上）

2022-01-29 02:02
作者大姊和姊夫六十六年前，在部隊裡的結婚照。

《老照片說故事》大姊的婚姻

2022-02-03 02:00
拿下WCE世界盃烘豆大賽冠軍後，賴昱權10年前選擇在高雄開第一家咖啡館。（記者林巧璉／攝影）

首位華人世界烘豆冠軍 賴昱權開6店與顧客聊咖啡

2022-01-30 06:00

三塊錢

2022-02-01 01:01
2022年的開頭有臘梅的清香相伴。（李源．攝影）

最好的新年禮物

2022-02-02 01:02

超人氣

更多 >
馬凡舒主持春晚驚艷 當年泳衣走光片瘋傳

馬凡舒主持春晚驚艷 當年泳衣走光片瘋傳
圖輯／北京冬奧開幕式鳥巢舉行 雪花火炬台亮眼

圖輯／北京冬奧開幕式鳥巢舉行 雪花火炬台亮眼
IS首腦下令劫囚 暴露行蹤

IS首腦下令劫囚 暴露行蹤
中俄聯合聲明 俄承認台灣是中國領土不可分割的一部分

中俄聯合聲明 俄承認台灣是中國領土不可分割的一部分
紐約市氣溫1小時內驟降20度 全州逾5萬戶停電

紐約市氣溫1小時內驟降20度 全州逾5萬戶停電