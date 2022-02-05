來美三十幾年了，多少都會遇見一些車禍 ，記得我大概發生過兩三次吧，都是小車禍。有一次是因突然黃燈變紅燈，來不及停下撞到前面的車子，於是下車觀看，心想這回可逃不了，結果該車主認為只是稍微刮到一點，不嚴重，又是舊車，因此我逃過一劫。

兒子兩年內發生了兩次車禍，一次是對方闖紅燈，撞上兒子的車，左後方與輪胎被撞壞，結果對方一溜煙跑走，兒子找不到人，只好作罷。經過估價後，修車划不來，只好自認倒楣，另買新車。

另一次是發生在去年八月，兒子後方車主在談話中電話掉落，為了撿手機，撞到兒子的車。兒子的車後方有損傷，而對方車頭毀壞嚴重，結果因密西根州規定，被撞者的保險 公司自行負責，兒子很倒楣，又因缺乏零件，車子修理了許久，至今仍在修車廠中，他只好向朋友借車。不過幸運的是，兩次車禍中兒子與媳婦都沒事。

兒子的車禍還不算太嚴重，嚴重的是媳婦前年八月的車禍，因夜晚視線不明，撞上安全島，車頭全毀，車前擋風玻璃全碎，看照片令人震撼。媳婦因腦震盪入院兩天，還好是輕微的，她頭疼了一兩個禮拜就好了，並無大礙，真是不幸中的大幸。為了安全起見，自此以後兒子便天天接送媳婦上下班。

其實發生車禍時，應第一時間打電話給警察 ，做個筆錄，到時候有個證據，或者可以的話，抄下對方的車牌號碼，也好追討修車的費用，當然最好還是避免車禍，不過有時總會有意外發生，除了自己開車要小心外，還要眼觀四面，耳聽八方，免得有車撞上來。