女兒在兩個娃娃八、四歲時，舉家通過：再添一丁！在疫情 持續的金秋，他們迎來了小女兒，興奮、忙亂，天天有驚喜。十月底，孫輩已屆百歲的太奶奶身體微恙，他們匆促決定返台探親，就把這出生甫三個月的小寶貝，託付給我們。過去四十多年，我們曾撫育了五個兒女，這樁小事，自然就輕鬆答應。卻不料，意外連連，不僅打亂了生活，還讓我兩老從朝九到晚九，時刻都有慌亂、驚叫、開罵，當然也有驚喜、溫馨的時刻。

這小女兒，就是Cookie，牠是可卡頗犬（cockapoo）—可卡與小型貴賓犬的混種狗，據說智商極高，但這可卡頗犬，可讓愛犬一族的我們跌破眼鏡，準確地說是：咬損了我的眼鏡。

首先，Cookie基本排便習慣尚未養成，一旦沒盯準時間，就得收拾殘局，讓我們老人家半蹲著身子處理。在客廳，寬敞的長籠子裡鋪了軟墊，一旁是尿片紙。說也奇怪，有兩三成機會，牠會在籠外光潔的地板上方便，除非藉著角度，根本看不著。幾次踏濕了腳，我尖叫，牠則逃之夭夭，留下一邊清理一邊叫罵的我。

舉凡在兩呎高度內，牠搆得到、蹦得著的物件，全被扯拉、翻倒；牠最愛玩的鞋帶、電線等，我們只有盡量收藏，但一不留神，被牠翻出來扯咬；還有紙張，碎屑散落於地，牠玩得不亦樂乎，我跟在後面清理；才打個盹，我擱在茶几上的眼鏡竟被拖到地板上玩耍，鏡架末端、鏡片下緣都留下了痕跡。

牠愛舔人，但舌舔遠遠少於牙咬，再加上爪子撓，尚不知輕重，不僅刺痛，更有幾次刮破我的手。老公會用力甩開牠，我婦人之仁，尖叫開罵，牠全不介意，抓咬撓依舊。午間，我習慣在沙發上小憩，牠卻興奮地來騷擾，全套上場，還無休無止，非糾纏到我發火，牠卻仍不罷休，繼續偷襲，當然我的瞌睡蟲也早飛了。

幾間臥房及書房都在樓上，只要我們進出，不讓牠進去「造反」，那一轉瞬，牠就抗議，在門邊留下一小片，瞬間踏溼了腳，又惹出尖叫，因此每次進臥室取物，首先得先抓到牠並安置好牠，不能或忘。

當然，牠也帶來不少樂趣。每天都有兩三次，精力旺盛的牠會興奮地狂奔，或從大門直直飛躍上沙發，再衝回門邊；或環繞著廚房，靈巧地閃過物件。牠可以來回奔馳個八、九趟，還不息不汗，若無事然，最後坐定在我面前，等著誇讚，我則瞧得樂不可支，趕緊獎賞牠零嘴。也才知道，卡通片上出現的狗兒奔馳背影：後肢跨到前肢外側，兩個大耳朵飛揚在空中，是寫實。一直想錄影，卻始終失敗，因為只要我稍有動靜，牠就瞬間定住，緊盯著我，伺機反應。

晚間我們吃水果時，牠會跟著要零嘴。此刻，一個口令，一個動作，牠會坐、會用後肢走路，就像雜耍節目裡的貴賓狗兒那樣，人模人樣，一本正經；觀劇時，牠就黏靠在我腿旁，溫暖柔軟的小身軀緊緊貼著，那種被需要的感覺是甜蜜的。

第五周了，女兒他們即將返回，這小可愛、小搗蛋就要回去了。雖然，現今只有早晚幾個鐘頭，是我們無後顧之憂，可以隨意走動、自在做事的時段，但相信，牠離開後，我們會想念牠。