有研究說新年決心（New Year Resolution）能把促成積極改變的成功率提高十倍，不知有多大程度是真的，但想做的事無論大小，若不提上記事日程，明日復明日，很可能就遙遙無期了。新年伊始，總要有個規畫。今年除了日常工作之外，尤其想要做些以往常常覺得「沒有時間」做的事，只怕又依著慣性馬虎地過去，在白雪茫茫的新年夜裡，寫下了幾件事。

第一件是今年想要搬一個住處，這是二○二一年就想做而拖下來的。這個工程感覺有點大，條件似乎也不具備，也不知道能不能辦得到，還是決定要做，積極尋找更合適的地方，並且還要在新居設計節能設施。這是下半年的事，在這之前還有幾件事。

先是學會打一套太極拳，已經找了幾個視頻出來，學了幾式，開始練習步法和平衡，爭取盡快學會。學會之後這套拳打下來也就十分鐘，卻調整身心，益處頗多，靜下心來，才能體會到其中的奧妙。

再有就是每天幫助一個人。剛開始做這項工作，興奮之餘，居然有些戰戰兢兢的感覺。這需要投入時間，日日如此，對我是個挑戰；要學習新的東西，這是有趣的地方，必須了解到對方的情況，弄清最需要解決的是什麼問題，才能提供對方真正需要的。希望能夠盡快熟練起來，進行一段時間再觀後效如何。

最後，就是繼續寫一些文字分享，這就要多讀書學習，多動筆，更要有靈感，沒有靈感寫出的東西總覺得差強人意。另外，旅行計畫因疫情 已經拖了近兩年，希望今年成行。

現在想到的就這麼多，都不是什麼大事，每件卻都是要下一番功夫才能做好。據說新年的頭幾個星期，健身 房常常是人滿為患，因為健身是許多人新年決心裡的一項重要內容，但到二月份人數就會銳減，知易行難。因為新年決心而成功率提高十倍的，應該是那些能夠堅持下來的人吧。

我產生這些想法的時候，並不曾有下定決心的感覺，想做的事就做吧，如此而已。我覺得新的一年好比一個導演 計畫拍一部新戲，有哪些資源可以運用，要拍出怎樣的作品，這部作品就是這一年的生活，講述這一年的人生。

我不想把自己裝進一個框框裡，按部就班分毫不差地按計畫過生活，具體的方案和步驟要根據具體情況來定，尤其是環境仍有很多變數，保持靈活是必不可少的。不管怎樣組織調動，重要的是圍繞主題，嚴肅認真地、充滿快樂地去拍攝編導這部戲，希望到年末的時候能夠拿出讓自己滿意的作品。