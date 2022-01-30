我在除夕夜五點鐘前，趕到城裡BMW的經銷商店，希望在關門前能夠完成一筆新車的交易。進入了陳列各式車型的大廳，竟然還有十多個買主和銷售人員，正在忙碌地做最後的車型選擇或車錢的討價還價，我是屬於後者。

三天前我在店裡看到一輛剛運到的白色SUV ，很符合我目前的需求，就交由兒子和銷售經理用電話及簡訊談價錢。除夕下午，兒子也曾繼續討論但還沒有共識，買方和賣方仍然有每月付款額約五十元的差距。兒子要堅持守住一個底線而不肯讓步，他說如果不成的話，我們大可拖到二○二二年再打算下一步。做媽媽的想想，這數目差距不是很大，去店裡和經理商量看看吧！

我坐下來和經理說：「我們可以各讓一半嗎？尤其這是二○二一年的最後一夜，也是你們最後一筆生意，如果可以協議成功的話，既有利於公司，也可幫助那個年輕又帥氣的菲律賓銷售員，完成他非常需要的業績。」接下來的這中間充滿了來來回回的針鋒相對，尤其是我們買方需要精細的計算及考量，以免被賣方混過重要的細節。幸好兒子還很專業，經過三寸不爛之舌的談判後，經理很勉強地接受了我們的價錢，我的新車有望了。

當時已經七點多，下一步就是和財務經理完成必要文件的簽署。一看，我前面還有四到五人呢！銷售員對我說：「不用擔心，他們大部分都是現金付款，一切都會很快進行的。」

八點多了，我注意到一位緩緩而行、臉上帶著疲憊的白髪老人走進去辦手續，下一個就輪到我了。出乎意料地，等了很久，他仍在一張一張地翻頁看文件才可能簽署完。

除夕夜啊，看著沒有盡頭的等待，肚子又餓得發昏，我的耐心快消耗完了，家人還在等我喝香檳，世界上很多地方已是二○二二年了。銷售帥哥看著也不忍，除了送我一杯熱巧克力，他說：「你要看看這老人要買的車子嗎？」

哇塞，是一輛紅色敞篷的BMW跑車，價值十多萬元，我想這個老人一定是個百萬富翁吧。不然，他們說這位八十五歲的老人，身有糖尿病 和其他疾病，去年才喪妻，悲痛欲絕，終於在一年後決定買下這輛跑車，說是希望能減輕一下他思妻的憂傷。

终於，我看到他緩慢地，但像是快昏厥的神色走出來了，大家都對他說：「恭喜你擁有了新車，新年快樂！」他不但沒有回話，也不見臉上有一絲快樂或滿足的笑容，只是拖著腳步走向那輛閃紅的跑車，上了車快速地開向一片漆黑的除夕夜！

我忍不住感嘆，怎麼他的子女或親人都不在身旁，竟然譲他獨自一人經歷這麼繁瑣的買車流程。我又忍不住猜測，那輛敞篷跑車該不會是老人妻子生前夢想擁有的跑車吧？老人是不是悔不當初，沒能及時買給她，現在是在代替她享受呢？

二○二一年的除夕夜晚，我也辦完買車的部分手續，雖然身心也是疲憊不堪，但擁著明天就有新車在望的喜悅，也快快地回家慶祝二○二二新年的到來。

忍不住和子女們分享了老人的故事，如期地激起了一些反響，他們說：「我們一定會好好照顧爸爸和媽媽的。」既然我剛已得到兒女們買給我的新車，他們就開始問爸爸，想要哪一類夢想的車子呢？我們都知道，千萬不要等到八十五歲。