三年前外孫女考上全美國最好的高中─湯瑪斯傑佛遜高中。一陣高興之後，一個現實問題擺在面前，就是學校離家太遠了。坐校車每天往返就要耗去兩個小時的時間，家長接送，非交通高峰期單程也需要三十分鐘，一天往返需兩個多小時。

即便在「居家令」期間學生在網上上課，家長還要送她去學校參加體育活動，須等待兩個小時再帶回來。大把的時間就這樣浪費在通勤途中，這可是無法再生的寶貴資源。思前想後，兩個月前女兒、女婿下決心在學校旁邊租了一套房子，讓孩子住在那裡，免去時間和體力的損耗。

讓一個半大的女孩自己住在那裡，顯然不可行。可是她父母誰也不能陪她住在那，因為她還有一個上初中的弟弟，僅參加多項課外活動的接送，就已經忙得接應不暇。只有腿腳還靈活的我和老伴倆，可以去陪著孩子。當女兒請我們幫助時，愉快接受實屬情理之中。

這孩子是我倆看著長大的。就在她出生的當天，老伴來到美國與她見面。當她六個月的時候，老伴從美國把她帶回北京 照看。已到耳順之年的我們，再侍弄幼兒，確實是手忙腳亂，力不從心，為更好地餵養她，雇請了一位保母幫忙。在北京生活了八個月，我倆又把她帶回美國，在她父母身邊照看著她順利成長，直至我們能夠出去單獨居住。

如今，在她將要離家進入社會之前的有限時間裡，又有機會與她朝夕相處，這既是她的福氣，更是我們的福氣。看她在眼前晃來晃去，小時候那些令人發笑的件件趣事，還有那些言語的萌幽默，自然成為我倆經常掛在嘴上的話題。這是一段寶貴、難得的時間，值得珍惜。

外孫女的學校在亞歷山德里亞，我倆日常生活及娛樂活動在十八公里外的泰森老年公寓，需三十分鐘的車程。因此，我們每天早餐後把她送到學校，就調頭回公寓，去與七、八位舞友們跳舞。下午再回到外孫女家，準備晚飯，從學校接她回家。

每天早晨的安排緊湊有序，但外孫女上學的鐘點，限定我們參加公寓活動必然要遲到十五分鐘，才能到達活動大廳。當我隨口說了一句：「對不起，晚了。早晨忙得像戰鬥。」一位老年朋友立即接著說：「不，你們這就是戰鬥的早晨。」我覺得這樣說有點太誇張，還是「早晨忙得像戰鬥」更貼切些。