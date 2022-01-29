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懷念故人

雅卿

中年來美，前三十年是在辛苦的謀生中奔波度過，每日早出晚歸，屋前屋後的春花秋葉都無暇欣賞。直到十二年前退休才停下腳步，認識住家周圍環境，規畫退休生活。

首先找上社區圖書館，發現除了借書看報之外，那裡還有著許多不同的課程，大喜之下，選擇了其中的瑜伽課、樂齡健身課和排舞課，退休生活馬上有了主軸。

在瑜伽與健身課堂裡遇見了莉，班上只有我們兩個是東方人，因此一見如故。開頭以國語問候，接著用台語交談，雖然我的客腔台語有些彆扭，但她不以為意，兩人用家鄉話談著家鄉事，感覺像回到家鄉那般高興。

莉於一九三二年出生於台灣彰化，彰化女中畢業後考入台灣大學外文系，畢業後來美留學，拿到教育與圖書館系的碩士學位，之後到紐約就業，在此她遇到了人生中的另一半─瑞。

瑞出生於台灣台南，稍長一歲，台灣大學化學系畢業，服完兵役後也到美留學，取得了Stevens Institute of Technology的化學博士學位，之後擔任大學教授直到退休。兩個在台灣比鄰成長、互不相識的家鄉人，繞了半個地球，相遇於紐約並結為連理，可謂有緣千里來相會，鄉里傳為佳話。兩人成家後四個孩子陸續報到，莉辭職在家照顧，孩子成長後，她再回職場，服務於圖書館直到退休。

每周與莉見面，也與接送莉的瑞打招呼，漸漸地大家成了好朋友。圖書館常舉辦各種不同活動，烹飪教學、名人講座、電影欣賞、一日遊等等，瑞有時也一起參加，我們有過數次同遊的美好時光。

小鎮裡住著自己的同胞，有個地方可以串門子，頓覺好溫馨，遊子的飄零感也降低了。莉說在此住了將近五十年，沒想到可以遇到氣息相投的同鄉，她覺得好開心。

莉的家在巷子轉角，院子很大，屋邊種滿了各種杜鵑，春夏之間，奼紫嫣紅，我們總是盡情欣賞。莉也喜歡室內盆栽，曾送我們一盆虎皮蘭，挺拔翠綠鑲著金邊，她說養在家裡有助潔淨空氣。

有一年珊迪颱風來襲，吹倒了他們家前院一棵大樹，草坪上禿了一片，莉和瑞特地到紐澤西華人農場買回一棵梅花樹補上。這幾年開春，我們總要走上幾回，多看幾眼我們的國花，心中盈滿對祖國的戀戀之情。

二○一九年秋天，莉被診斷出罹患胰腺癌，為了治療，不能再到圖書館上課。接著新冠疫情大流行，圖書館關閉，大家居家避疫，暫無來往。二○二○年秋疫情緩解，先生與我常在社區散步，多次走到莉的家門口探望她。我們戴著口罩，保持距離問候，她戴著帽子，蒼白的臉露出歡喜的笑容，一如往常的親切有禮，讓人感動又心疼。二○二一年初，莉告別了她所愛的世界，永遠安息。

我們仍常去看瑞，他與莉結婚五十六年，鶼鰈情深，幸福一生。莉走了，他好孤單，身體也不好，我們最後一次去看他是同年的七月。年近九十的瑞後來因感冒引起肺炎，一個月後即離開我們到天國去與莉相聚，留給我們無盡的懷念。

莉的女兒說，她與兄長非常高興父母認識了我們，她說每次父母與我們談論家鄉事，交換家鄉美食，都顯得特別興奮開心，有鄉親鄉音陪伴父母走過晚年，化解思鄉情懷，是父母的極大安慰，他們十分感恩。

三個月後，再經過莉與瑞的家門口時，看到已在掛牌售屋，心中一片悵然。物換星移，景物依舊，人事已非，小鎮溫馨不再，陡然升起濃濃的飄零感來。

圖書館 退休 健身

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