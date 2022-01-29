在洛杉磯開診所行醫三十年了。經歷了九四年大地震、二○○一年的九一一、二○○九經濟衰退，但請人到我診所做助理工作，從來就沒有過問題，只要廣告一發出去，十天之內都會有幾個甚至十幾個回音，再根據申請人的履歷請來診所面談，然後確定錄用哪一位，空缺很快就會填補上。我自以為眼力還不錯，所雇的員工都能馬上勝任工作，三十年來只看走眼了兩次，試用了幾天只好讓其走人。

二○二○年三月疫情 開始後，按照政府的要求，全都居家避疫，診所關門。二○二一年二月疫情有所緩解，我們準備開診，要全職開門工作就得增加雇員，還像以往一樣打廣告。

十天過去了，只有一個人申請，履歷還不合格；三周後，又有三個申請，其中一個二十多歲年輕人看起來還可以，就錄用了。開始幾天還可以，兩星期後發現他什麼都沒學會，就連病人來了登記到電腦裡都不會，還要從頭開始教。仔細一問，才知道他有認知障礙，你怎麼教他都學不會，北京人叫做「油鹽不進」。

從世界日報裡得知，政府努力刺激經濟成長，鼓勵公司商號開門；但又發放失業救濟金，所以人們都不願意工作。想來想去，我們只有加薪才有可能吸引人申請，於是把起始工資增加了百分之二十，相信重賞之下，必有勇夫。

廣告還在繼續，又雇了一個白人女性，大概快三十歲了。雇員登記表上她顯示有酒駕歷史，駕照被吊銷，我心裡就開始有點嘀咕，可是太缺人了，先試用吧。這位女生學得比較慢，一個月以後開始入門了，可也開始了經常請病假。幾個星期後告訴我們她懷孕了，不能再繼續工作，我們兩個多月的培訓付諸東流。

招聘的另一個新人是一個亞美尼亞族裔的女性，三十歲年紀，有一個孩子。她的工作態度還可以，基本能夠學會我們所教給她的東西。幾周後給我們送短信，她新冠病毒檢測 陽性，這下著實讓我們忙了一陣子，清掃、消毒、每個人核酸檢測，所有人很幸運都打過疫苗，核酸測試都是陰性。

一個月後，她連續核酸陰性後回來上班，就和其他雇員鬧矛盾，把我夾在中間，左右為難，只好告訴他們：「你們都是成年人，來這裡是工作，有一份收入。你們不必成為朋友，但要互相尊重理解，各自完成本職工作。上班來問個好，下班走道個再見就行啦。」

還有一個雇員上班幾天後，我們就發現病人的病歷常常沒有按照拼寫順序排列，查找病歷非常費時費力。後來我要找一個讓他剛剛放回病歷架的病歷，才發現他有閱讀障礙，如果病人名字的前三個字母 是ABC，他讀起來則是CBA，於是乎他就把病歷放在C字母打頭病歷裡了。

總之，最近的九個月我們一直在找人幫忙，來申請的幾十個人能夠勝任的不多，讓我們十分頭疼。我們幾個醫生經常需要互相幫助，不是專業上的，而是互相幫忙接待病人、接聽電話、清理房間、聯繫保險公司等，都是診所助理做的事情，現在都要自己做。即使在去年九月份政府停止失業救濟，我們想像人們應該開始出去找工作了，還是找不到合適的人選。這種情況不知道要等到何時才能結束。