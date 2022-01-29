我家離德成行很近，好友力常常託我買五磅的花生。她在醫院當護理長，常常烤香脆的花生放在護理站給同事吃，忙碌的護士們在短暫休息時間中抓幾粒花生，補充體力，繼續為病患服務。

我家老公馬克也喜歡花生，於是向她索取了秘方，也開始烤花生，常常帶給報社的同事吃，個個都讚好。有人也想嘗試用小電烤箱來烤，不料烤的時間過長，把電烤箱都烤壞了，他的花生成本也太高了。也有人自己試做，把花生烤得硬梆梆，幾乎把牙齒都吃崩了！

力和馬克都已經從職場上退休 ，想不到的是老同事對他們的記憶，不是工作上有什麼成就，而是他們常常帶去的香脆花生。

雖說烤花生不難，但是要抓住烤到香脆，馬克也是經過一段時間的研究試驗，烤箱時間、烤盤高低，顏色深淡，逐步改進。

馬克的花生堅持要用玻璃罐子裝，這樣可以防潮，保持香脆，所以朋友就把家裡不用的瓶瓶罐罐留給我們，當我們的運動團體碰到節慶、值得紀念的日子，他也喜歡每人送一瓶嘗嘗。

花生是最好的零嘴，科學研究也證實長生果是有根據的，它的成分有防止癌症 的效果。但是它的油質挺高，所以我們建議每日只吃一把就夠了。

多年來，馬克一直以送人家吃花生為樂，他的花生以低溫 慢烤，烤的時間長達十二小時，所以人家稱他的花生是「馬哥功夫花生」。

去年我為他的花生製作了功夫花生小視頻，參加世界日報舉行的做好菜視頻比賽，得了第二名，還贏得獎金，烤花生還能烤出名，真是意想不到。