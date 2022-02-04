赴美探親期間，外出旅遊是一件讓人高興和期待的樂事。每次去，兒子兒媳都有讓我們如願以償的安排，絕不讓我們失望。他們有時間就陪我們一同前往；工作忙走不開，就讓我們跟團去。

二○一八年夏末秋初，兒子兒媳安排我和老伴跟團，去了夢寐以求的，世界七大奇觀之一尼加拉大瀑布。

尼加拉大瀑布位於美加交界處，尼加拉河上游流淌來的河水，川流不息，從近六十米高、六、七百米寬的懸崖上傾瀉而下，其聲雷霆萬鈞，其勢洶湧澎湃，大有飛流直下三千尺之意境。

眼見瀑前白浪滔天，霧氣升騰，好似為瀑布拉上了一層白色面紗；瀑下則狂瀾翻滾，碧波滔天。無論從哪個角度上近看遠觀，它都是世界上最恢宏壯觀、絢爛多彩的景觀。據說它與南美洲的伊瓜蘇瀑布和非洲的維多利亞瀑布，並列為世界上三大瀑布，絕對是當之無愧。

遠觀如此美景之後，導遊告知我們先去拍照，然後再乘船到瀑下遊逛，體驗近距離身臨其境的感受。得知如此安排，遊客們個個眉飛色舞高興極了，我挎上早就準備好長焦鏡頭的相機，跑在前面找到了一個最佳機位，把鏡頭伸出觀景台的欄杆，開始拍照。

一會兒聽到後面有人吆喝，其中還夾雜著老伴的聲音，要我把機位讓一讓，我回頭一看，拿著長槍短砲拍照的人站了好幾排，趕快回過頭去對著瀑布又卡嚓了幾聲，便迅速讓了出來。

大家拍完照後，每人發了一件有帽子的塑膠雨衣，穿在身上，然後有序登上了霧中少女號遊船。久經考驗的老船長，立刻把我們帶到了瀑布水簾附近，波浪翻滾的急流之中，繼而穿梭於波濤洶湧的瀑布之間，雷鳴般的濤聲驚心動魄，急風驟雨似的雨點灑遍全身，幸好有雨衣在身，未落得落湯雞之模樣。

遊船在波浪中游來逛去，時有顛簸，卻是有驚無險。我們在船上還有幸看到了鮮豔的七色彩虹，為此次大瀑布之旅，增添了豐富的內容和美好的樂趣。