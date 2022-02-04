二○二二年一月十一日，是父親黃振球校長辭世十周年紀念。因疫情無法返台為他老人家拈一炷香，於是提筆，整理對父親的懷念。

二○一一年的七月，父親疑似半夜摔跤，腦內出血，引起半身麻痺。經醫生評估，如不取出血塊，生活品質將受到影響；如動手術，屬於高風險，可能無法從麻醉中醒來。

父親一生不願意麻煩別人，連一般看診都覺得在給醫護人員增添工作，更何況要人照顧日常生活。

決定開刀後，我馬上請假返台，由機場直奔林口長庚醫院，陪著家人送父親進手術房。經過難熬的幾個小時，醫生告訴我們，有些血塊在敏感的神經附近，過於危險，只能引流觀察，便將父親送入了加護病房。後來的幾天，我就在為加護病人家屬安排的床位住下，只想靠父親近些。

父親不久出現呼吸困難，需要仰賴氧氣機，直至去世。雖然長庚對父親的醫療無微不至，但是因為母親天天由台北到林口，舟車勞頓，因此當仁愛醫院有加護病床的時候，就安排父親轉院。

十二月聖誕假期，再次返台探望父親，只見他身形憔悴，醫生要我們有心理準備，並決定如遇緊急情況，是否搶救。結縭五十五載，母親怎麼樣也捨不得。一邊是受病痛折磨的父親，一邊是放不下的母親，我們做兒女的心裡都很煎熬。

假期結束，回到洛杉磯 家中的第二天半夜，接到小妹說父親病危的電話，她不忍父親繼續用升壓藥物，導致四肢發黑地離開，母親也同意不再強留。我立刻訂票返台。

醫生說，停藥之後有的病人少則數小時，多則數天方會離開，我們五個兄弟姊妹決定無論多久，用歌聲送走父親，從父親最愛的「綠島小夜曲」開始，一首接一首。當我們唱到「最浪漫的事」時，父親睜開了眼睛，感謝母親一生的陪伴；當我唱起「我的家庭真可愛」時，父親再度睜開了眼睛，明白我們有多感謝我們的家，我的眼淚再也止不住，串串流下。幾個小時後，在我們的歌聲中，父親安詳地走了。

父親平日嚴以律己，寬以待人，總是教導我們有容乃大，無欲則剛。他極少表達感情，卻能讓我們感受到他的關懷，例如：父親知道我怕黑，會在天未透曙光之際，等我換上北一女樂隊制服，送我參加在總統府廣場舉行的國慶遊行 ；高三時，我和母親為了大專聯考志願鬧不愉快，留宿同學家，父親特地到學校給我送午飯錢，叮嚀我別打擾人家；清華畢業後，每次去國外出差回來，父親會先到巷口買一大碗我愛吃的刨冰，讓我一進門就可以解饞。

婚後，我隨著先生定居美國洛杉磯，幾經請求，父親退休後終於和母親來美一聚，本希望帶他們遊山玩水，父親堅持不給我們添麻煩，直到我說「爸爸，別人會誤會我們不孝的。」他才勉強同意出門。

在墨西哥 四天三夜的遊輪上，父親問：「小飛，船這麼大，一個人要一百塊美金吧？」我回道：「差不多。我們住的是普通艙房，不貴的。」這些都是父親沒有說出口的愛。

十年了，我牢記父親「學貴時習，須是心心念念在上。無一事不學，無一時不學，無一處不學」的教導，帶著我的孩子學習他老人家仁者的智慧，無愧於心的豁達和風範，父親從來未曾真正離開，他永遠活在我們心中。