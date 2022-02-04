友人已年過九十的父親，五年前在老伴病逝以後，逐步將獨居的生活安排得井井有條，除了親自整理庭院花草、定期與鄰居打橋牌外，也不忘在家踩室內自行車健身。老先生非但頭腦清晰、耳聰目明，對於電腦及手機內密碼的記憶能力，尤其令人刮目相看。友人不時為有如此獨立自主、善於排遣老年寂寞生活的父親而慶幸。

兩年多前，老先生在家中摔了一跤，幸無大礙，但他有自知之明，為了不讓兩個兒子擔心自己的安危，同時也想在人生最後的階段活得有尊嚴，他決定要遷入離兒子家不遠的安老院。這是一家頗受推崇的安老機構，從老人獨立居住至安寧病房，一應俱全，是他認為最理想的晚年安樂居處。

在老先生搬入安老院後不到半年，新冠疫情 隨即爆發，緊接著便肆虐全球。安老院採取因應的緊密防疫措施，謝絕任何訪客；家人最多也僅能從院外隔窗探望，以手機對話。直到去年初疫苗 出現後，除了院中上下全數接種疫苗外，同時要求訪客必須出示疫苗卡，已完全接種兩劑疫苗的家人，方允許戴上口罩，限時入內探視親人。

在接種過第三劑加強針後，友人夫婦方才恢復疫情前定期於每星期五，到院中餐廳陪伴父親共進晩餐的慣例。見老父愉快地生活在無後顧之憂的環境中，他們皆感到無比的欣慰。

由於疫情的阻撓，老先生已有兩年未與居住於外州的長子一家人見面了。前年的感恩節及聖誕節，疫情轉劇，因此一家人取消了過節的團聚。雖然長子在去年六月間曾經要求前往探望父親，然而被院方斷然拒絕，理由是他們沒有接種疫苗。

直到去年冬天，老父期待著在打過了疫苗後，一家人終於可以在小兒子家共度佳節了，然而未料到長子對接種疫苗堅持否定的態度，已達無可理喻的固執。在勸說未果、失望之餘，友人嚴肅地告知長兄，不歡迎未接種疫苗的親人到他家裡過節。

就在同時，長兄的女兒因失業多時，向祖父要求貸款 救急，誰知這四十多歲的孫女，也同她父親一樣拒絕接種疫苗，老先生的不悅自是不言而喻了，因之一口拒絕貸款。

友人說在疫情之前，他們一家人一向和諧相處，尤其逢美國傳統節日的團聚更是無庸置疑的，萬萬沒想到疫情凸顯出家人對接種疫苗的歧見，也顛覆了他們之間的信任；長兄寧可選擇無法與老父見面，及不能與家人團聚過節的遺憾，也堅決不肯打疫苗，真是匪夷所思。

在複雜善變的社會人群中，由於政治理念的差異、或宗教信仰的極端化，以及媒體網路的誤導，而產生了對疫苗抱持懷疑態度者時有所聞，過去一年來，打疫苗的歧見，是造成許多美國家庭成員分化不和的主要因素。

對於長兄無視於維護老父的安危，拒打疫苗的態度，友人的挫折感也與日俱增，至今，他猶不能釋懷於長兄的自私無情，但在沮喪與無奈中，卻又束手無策。