兒時，我和小朋友玩看病遊戲，總是裝醫師，小伙伴們扮演病人，大概因為母親是醫師。後來知道舅舅和外公都是醫師，我也就立志長大當醫師。沒想到考大學填報名表時，母親竟對我說：「當大夫有什麼好的！」我不敢多問，只好考進工學院。暑假回家，我叔叔意味深長地說：「萍啊，你怎麼不考醫學院？你媽那麼希望你學醫……。」我瞬間淚流滿面。為此，我後悔多年。

二十五年後，輪到我的兒子填寫高考志願。由於他學習成績優秀，省內及北京 名校的招生 大員發出熱情的邀請，兒子徵求父母的意見，我們告訴他：「一生從事自己熱愛的事業是最幸福的事，所以要按照自己的心願選擇。」但他還是希望聽聽我們的意見。

想起沒能實現母親的願望，我毫不隱晦地把自己的想法全盤托出：「科學發展很快，但是，人類對自身的了解還遠低於對客觀世界的了解。很多疑難病，甚至常見病，還缺乏有效的治療方法，人的壽命還遠低於人類的期望。醫學的發展還有漫長的路，需要優秀的年輕人加入醫學家的隊伍。」兒子毫不猶豫地走進醫學院。四年後，女兒也走上從醫之路。

當兒女以優異的成績完成學業，又考到美國攻讀博士時，我依然對他倆說：「要遵從自己內心的意願，選擇自己的去向，不必擔心我們。」但是想起我母親在世時，她不止一次沒對我說真心話。

我工作後幾次約她和我一起生活，她說不想我。後來我的孩子長大、她也退休 了，她還說不想幫我做家務。直到她即將離世時才告訴我，以前的決定只是怕影響我，因為隨著年齡的增長，她會成為我的負擔。她的話讓我痛哭流涕，恨自己已經來不及補償。

想到這些，我立刻對即將踏上留學之路的孩子們坦露心聲：「將來無論你們到哪裡生活，我們都會到離你們不遠的地方落腳，哪怕在埃及的大沙漠。只因為想念你們。」

他們完成學業留美工作後，把我們接來與他們一起生活，我感到無限欣慰。然而，我的一次急病，讓兒子在醫院陪我到深夜，我深感自己是他的負擔。兒子違心地說不影響他的工作，我明白，輪到他不講真心話了。慶幸我們及時申請到老年公寓，公寓離商店和醫院都很近，我們再老也不會成為他的負擔。我們可以周末小聚，平時也可做些好吃的給他們。

前天，老伴做了一鍋紅燒排骨，還專門為小孫子做了三文魚，因他不愛吃排骨。昨天，他笑著對老伴說：「爺爺，以後您不要專為我做三文魚啦，我可以吃別的菜。」老伴趕緊打電話詢問，兒子說：「他高興得很，端著那碗魚告訴全家人是爺爺專為他做的！」啊！原來九歲的小孫子心疼爺爺，也不講真話啦！

看來，接受親人的愛講真心話，應該成為全家的人生信條。