去年十二月，我們所在教會的團契舉行疫情 以來第一次線下活動並聚餐。原先每周都有查經敬拜的教會，硬是因為病毒的干擾，把和諧的一家人隔離了差不多整整兩年，弟兄姐妹翹首以盼大家庭能再次相聚。總算黑暗即將過去，黎明就要到來，可想大家有多麼高興，都是大人帶著小孩，丈夫攜手妻子一齊到場，透過詩歌、禱告等活動，祈求聖誕快樂，新年平安健康。

不過，既要敬拜上帝，也要積極防疫。我們採用了相當嚴謹的措施：憑注射兩次疫苗 的證明入場；菜餚放室內，吃飯到室外；除吃飯時間，全程戴口罩 ；飯前飯後都要消毒，確保萬無一失。

這次活動的另一項目是慶賀余牧師生日，他在前兩天已經走過整整七十個年頭。余牧師是一位和藹可親的長者，學識淵博，平易近人，深受大家尊敬和喜愛，於是有人提議每個與會者都對余牧師致以祝福。

有人祝他福如東海、壽比南山；有人祝他平安、健康；有人祝他新年快樂；也有人把畫了吉祥物的卡片讓大家簽名後贈與余牧師，以誌紀念；更多的人希望他在傳福音的事業上取得碩大的成就，不辜負上帝的旨意。

我是與會中年齡最大的，看著大家那麼踴躍真誠的祝福、祈禱，我也希望有所表示，而且必須與眾不同，不求振聾發聵，但能標新立異。說什麼呢？這還頗費思量。好話都讓大家說盡了，我搜索枯腸，想到了自己孩提時代母親經常祈求：「人人手腳輕健」。

我小時候家裡很窮，母親一個人拖帶我們兄妹三人，上無片瓦、下無寸地，寄居在外婆家。外婆是虔誠的佛教徒，除一年幾次祭祖外，還經常求神拜佛、焚香燒化。屆時，母親也總是帶著我們向祖宗、神靈磕頭，口中念念有詞，說些祈求和願望。每次母親的祈求，總是希望保佑全家人人手腳輕健。

當然聽多了也就平常了。其實我那時正在讀小學，少不更事，何況母親文化高，閱歷豐富，聽到母親那種的祈求，很是不能理解，更是心存質疑。家裡這麼窮，一日三餐無著，年年不做新衣，為什麼不求財源廣進，發家致富呢？我們一天到晚除了上學，就是在外面滿世界蹦躂，村邊河旁，大街小巷，草上樹下到處是我們的身影，手腳靈活輕健得很，求什麼手腳輕健呀！

但是隨著年齡增長，我逐漸領悟了健康對每一個人是多麼重要，它絕對比金錢、權力、成功重要！特別到了老年，生活要講究質量。假如你要坐著輪椅被人推著出行，假如你要被人餵飯、身邊事不能自理，你說這還幸福嗎？還能驕傲自豪嗎？老年人要活得有質量，必須手腳輕健，這是高檔次的身體健康。有些人雖然健康，但未必手腳輕健；而手腳輕健的人必定身體健康。

於是我祝賀余牧師和師母雖年過七旬，一定要手腳輕健，全場立即響起熱烈的鼓掌。