前陣子因右手再度受傷，回去給醫生看。因為這是二度受傷，醫生怕我的肌肉 會有裂傷，故要我照MRI（核磁共振成像），他們先跟保險 公司估價，我需付五百二十二元。記得數年前MRI動輒兩、三千元，現在比較普遍，故價格往下調許多。

拍MRI是約定在一個星期三的下午，他要我們提早二十分鐘到，因為需填寫一些資料，另外，不能穿戴金屬與珠寶之類的物品。還好我早到了四十分鐘，因為有許多人在我之前報到。

我填完資料，一會兒便有助理要我進去，她問了我是否第一次做此程序、沒有打皮質酮等問題，然後我把手表等含有金屬之物脫下，放入指定的櫥櫃，鎖上，進入MRI的房間。

只見一圓筒形狀通道一樣的機器連著一張床，MRI機器的直徑比床寬度大一點。我躺在床上，床的高度可透過按鈕調整，他們放枕頭在我的膝下，我的右手放在固定之處。

接著把床輸入那圓筒狀機器中，因為拍攝時聲音很大，故他們幫我戴上耳機，還讓我選擇喜歡的音樂；拍攝期間若有不適，可按緊急按鈕。總共歷時十五分鐘就完成了，還挺好的，沒有覺得任何不適。

十五分鐘很快就在機器的雜音與音樂中流逝，結束了我的MRI之旅，這也是難得的經驗，當然盡量越少越好。現在就等著下周醫生的宣判了，希望一切都安好。