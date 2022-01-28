下雪了，大地上白茫茫一片，我的心也是一片白茫茫，加上無比的悲傷。我在爸爸最後住過的這個房間裡，整理著他的東西，傷心的我，眼睛不敢在許多物品上停留，因為那些東西都有著他的許多故事。

爸爸很節儉，老是穿舊的衣服，大家送給他的新東西、領帶和名牌的衣物，都沒有開封。他有一頂帽子，藍色的帽沿上面的白色底子上有著英語字樣，翻譯過來是：「啊！九十歲，看起來多好。」那是他九十歲生日時，弟弟送給他的，他很喜歡戴這具有長壽健康象徵意義的帽子。此刻帽子上面鮮紅醒目的「九十」，和落地窗外的雪白對比生輝。哦！爸爸，是那麼的熱愛生活，愛護我們，我的心好痛，眼淚忍不住地流了下來。

他是在聖誕節 的平安夜中，在一個康復中心老人院默默離去的。他走時沒有家人在身邊，因為他沒有絕症頑疾，沒有彌留之際這個過程。頭天晚上，弟弟、弟媳還去看他，送上聖誕禮物，做了祈禱。照片上他紅光滿面，神采奕奕，也許他身上有疼痛但我們看不出來？他從來就是有著良好樂觀心態，只想把快樂帶給別人的人。

最後幾個月我照顧他，他最高興是能坐在我的車裡面跟著我去辦事情。到了外面，他像小孩子一樣興奮，望著周圍的人們和街景，提醒著我注意紅綠燈；有時我到一個地方辦事會去很久，他就坐在車裡等我，車上再冷他從來都不抱怨。

他對我是全然依賴，唯一不想麻煩我的，是有時他想到我是女兒，不願給我造成一些照顧上的不方便，就自己來，結果在一次深夜摔倒了。他曾經發生過這樣的事，可這一次他摔斷了鎖骨和肋骨，後來醫院把他送到康復中心，本來計畫幾周後就可以回家的。

但他沒有等到這一天，他走了，走得那麼突然，猝不及防，讓我們兒女和家人痛苦難當。我內疚、遺憾，為什麼他在家時，每當在他需要進一步幫助的時候，我要因不好意思而轉過身去？那時我只想到我不是專業醫護人員，而爸爸是男性，但這能成為我的理由嗎？

我帶他去醫院，為什麼讓醫院安排他去康復中心，而不強烈要求爸爸出院，讓理療人員到家中來給他做康復？那樣我就可以一直看著他，縱然有什麼事情發生，我可以在他身邊陪他到最後啊！

千般萬般的後悔和無奈，誰也沒有想到，連醫生也無法預料，他怎麼等都不等我們？從小到大，爸爸都是我們的保護者，可這個時候，唉，讓我們做兒女的情何以堪，為什麼，為什麼啊？

但是，像冰山慢慢出現在海面一樣的答案越來越清晰了，記得當他剛去康復老人院時，是那麼急切地想回家，他甚至要等我去了才吃飯，還想和我一起吃。

有一次他在吃飯時又向我提到想回家的事，我告訴他耐心等待，到時候康復了，就可以回家；後來我又告訴他，說不定將來我會沒有力量照顧他了，他聽後很認真地望著我，什麼也沒說，從那天以後，他再也沒有向我提過回家的事。父母就是父母，可憐天下父母心啊！他是為了體諒我們，他知道他日後若是回家，勢必給兒女增加更多的負擔，這是他不願看到的。

還有就是我媽媽離世不過幾個月。過去爸媽幾十年來相濡以沫，感情深厚，爸爸常說他想都不敢想媽媽真的永遠不會回來了。有一次他對我說：「你們的媽媽走了，我也好想跟她一起走的。」可是他不捨得離開世間他所愛的人們。這次也許是他聽到了媽媽在向他呼喚，他來不及向大家告別了？於是，在聖誕前夜的平安聖樂中，離去這讓人牽掛的、難以割捨心中之愛的世界。那一刻剛好是耶穌誕生的時辰。

風還在吹，雪還在下，我感到欣慰的是，爸爸媽媽終於在另一個世界裡，那沒有人間風暴 的樂園 裡面相聚了。