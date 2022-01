我老伴和我同歲,今年八十歲。上世紀六十一年畢業於青島電力中等專業學校,那時中專根本不學外語,可以說是外語「零基礎」。

我一輩子英語教書匠,堅信近朱者赤,近水樓台先得月,身教勝於言教,鋼杵磨成針,可那時鍋碗瓢盆,糧油米麵,扶老愛幼,上班機床下班鍋台,老伴只聞炒菜啼哭聲,哪聽英語亂咕嚕。

幾十年下來沒有先得月,更沒有潛移默化,沒有夫唱婦隨,一切如舊,銅牆鐵壁刀槍不入,堅強無比。望前一瞧,哇,簡直就是科羅拉多大峽谷,嚇死人啦!

來到美國大勢所趨,命運所迫,學英語成為吃喝拉撒外的第一要素,而且時不待人。那時她已六十七歲了,時髦傳統教材再好也不頂用,不允許從頭另來,那得猴年馬月。特殊年月特殊學法,適合自己的才是最好的,短平快零打碎敲鎖心環。

以美籍英語考試題入手,一百題問答開篇,從第一題開始,一個字一個字認讀拼寫連讀成句。就這樣,在女兒小區的大街小巷中行走漫步,幸虧我熟諳此道,所有考題印在腦海裡,就像大屏幕映在我眼前,邊讀邊學反覆重述定格成型。一個小時的散步,五個句子的誦讀、背誦磨嘴皮子。

一個月下來奇蹟出現,老伴竟能過關一百題的考問,全家俱歡顏,女兒女婿齊鼓勵打氣。可憐的老伴喉嚨腫痛,舌潰瘍,嘴角生瘡。

三十八題的聽寫也是過五關斬六將,步步為營。我一輩子英語教書匠,以循循善誘、耐心匠心著稱,全校聞名遐邇,可是也被老伴的記性糊塗所累所惱,氣得我肝痛腹脹,立馬告誡自己打住,鼓勵鼓勵再鼓勵,肯定成績再圖發展。寫字寫得手痛腕痠胳臂麻木,一張一張又一張的紙,摞起來厚厚的一本本,也成了英語王國的奮鬥文編。

聽寫也順利過關,規定只寫成功一個句子並能準確無誤朗讀出來,就算過關,她也鬥志昂揚地闖過。

剩下N四百,也採用零打碎敲化整為零,全家合力齊抓共管,綜合問答,圍繞著生活環境、家庭、政治,擴大有關美國歷史、地理、政治等知識面。幸運對答如流,移民 官高興無比,緊緊擁抱盛情祝賀。

到了老年中心後,我是英語教師,她又跟著我系統學Side by Side,五年下來學完了三冊,終於英語系統地捋順了關係,語音語法都有進步,現在每天會用英語彙報血檢結果,報數準確,同樣我的報數,她也聽得明明白白,路牌廣告基本能看懂、電話頻繁煩人,懶得起身看號碼,她能聽清英語「Call from one three four six……」,就會嚷道不接不接,外州的。