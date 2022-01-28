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我教老伴學洋話

川鳴    

我老伴和我同歲，今年八十歲。上世紀六十一年畢業於青島電力中等專業學校，那時中專根本不學外語，可以說是外語「零基礎」。

我一輩子英語教書匠，堅信近朱者赤，近水樓台先得月，身教勝於言教，鋼杵磨成針，可那時鍋碗瓢盆，糧油米麵，扶老愛幼，上班機床下班鍋台，老伴只聞炒菜啼哭聲，哪聽英語亂咕嚕。

幾十年下來沒有先得月，更沒有潛移默化，沒有夫唱婦隨，一切如舊，銅牆鐵壁刀槍不入，堅強無比。望前一瞧，哇，簡直就是科羅拉多大峽谷，嚇死人啦！

來到美國大勢所趨，命運所迫，學英語成為吃喝拉撒外的第一要素，而且時不待人。那時她已六十七歲了，時髦傳統教材再好也不頂用，不允許從頭另來，那得猴年馬月。特殊年月特殊學法，適合自己的才是最好的，短平快零打碎敲鎖心環。

以美籍英語考試題入手，一百題問答開篇，從第一題開始，一個字一個字認讀拼寫連讀成句。就這樣，在女兒小區的大街小巷中行走漫步，幸虧我熟諳此道，所有考題印在腦海裡，就像大屏幕映在我眼前，邊讀邊學反覆重述定格成型。一個小時的散步，五個句子的誦讀、背誦磨嘴皮子。

一個月下來奇蹟出現，老伴竟能過關一百題的考問，全家俱歡顏，女兒女婿齊鼓勵打氣。可憐的老伴喉嚨腫痛，舌潰瘍，嘴角生瘡。

三十八題的聽寫也是過五關斬六將，步步為營。我一輩子英語教書匠，以循循善誘、耐心匠心著稱，全校聞名遐邇，可是也被老伴的記性糊塗所累所惱，氣得我肝痛腹脹，立馬告誡自己打住，鼓勵鼓勵再鼓勵，肯定成績再圖發展。寫字寫得手痛腕痠胳臂麻木，一張一張又一張的紙，摞起來厚厚的一本本，也成了英語王國的奮鬥文編。

聽寫也順利過關，規定只寫成功一個句子並能準確無誤朗讀出來，就算過關，她也鬥志昂揚地闖過。

剩下N四百，也採用零打碎敲化整為零，全家合力齊抓共管，綜合問答，圍繞著生活環境、家庭、政治，擴大有關美國歷史、地理、政治等知識面。幸運對答如流，移民官高興無比，緊緊擁抱盛情祝賀。

到了老年中心後，我是英語教師，她又跟著我系統學Side by Side，五年下來學完了三冊，終於英語系統地捋順了關係，語音語法都有進步，現在每天會用英語彙報血檢結果，報數準確，同樣我的報數，她也聽得明明白白，路牌廣告基本能看懂、電話頻繁煩人，懶得起身看號碼，她能聽清英語「Call from one three four six……」，就會嚷道不接不接，外州的。

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